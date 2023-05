Pamela Prati: “Non avevo i soldi per studiare”/ “La mia un’infanzia rubata”

“Prima di venire a Roma, ho passato parte della mia infanzia in collegio, quindi non ho potuto studiare per problemi economici perché eravamo tanti figli. Un’infanzia un po’ rubata. Ero un’adolescente ricca di sogni che voleva riscattarsi da questa vita che già da piccola era stata ingiusta. Guardavo in televisione Raffaella Carrà: era il mio mito, insieme alle gemelle Kessler”, spiega ancora Pamela. Idoli che, poi, l’artista ha conosciuto e con i quali ha collaborato. Per questo, lei non ha dubbi: quello che poi è diventata a Roma era quello che sognava di diventare quando era in Sardegna. All’inizio, però, non tutto è stato semplice: “Quando sono venuta a Roma facevo la commessa in un negozio di abbigliamento, in un vicoletto a via Della Croce, per guadagnarmi da vivere. Come in un film entrò, insieme ad Anita Ekberg, Alberto Tarallo, che sarebbe diventato il mio agente, mi vide e mi disse: “Ma tu sei sprecata qui!”. Feci un provino, perché all’epoca si facevano i provini prima di essere reputati idonei”.

Come è nato il nome d’arte

Il nome “Pamela Prati” fu scelto da Alberto Tarallo. Il cognome, però, non era un riferimento al calciatore del Milan: “Veramente noi di calcio non sapevamo niente. Semplicemente perché Prati stava bene con Pamela e PP suonava bene, come BB, Brigitte Bardot, e CC, Claudia Cardinale. Era un nome facile e diretto. È iconico”. Il Bagaglino, dove Pamela Prati è diventata famosa, “È la mia famiglia. Il 23 aprile Mara Venier a Domenica in ci ha fatto un omaggio emozionante. È stata una bella pagina della televisione. C’eravamo io, Pingitore, Martufello, Leo Gullotta, Valeria Marini e Gabriella Labate. Televisamente parlando, io ho iniziato con Biberon e Crème Caramel”.