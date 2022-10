Pamela Prati, il retroscena sulla squalifica…/ “Non volevo rispettare le regole”

Pamela Prati ripercorre la sua esperienza al GF Vip 1: “Non volevo…”

Pamela Prati ripercorre la sua precedente esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Sono trascorsi esattamente sei anni dal momento in cui Pamela Prati decise di abbandonare in taxi la casa al grido di: “Non mi fate foto, dov’è la produzione? Francesca no! Non voglio essere né ripresa… No, non mi potete più riprendere. Eh no è. Ma non potete! Str***i. Ma come funziona qui, mi chiamate un taxi?”. Proprio poche ore fa, Alberto De Pisis le ha chiesto: “Ma al primo Grande Fratello sei stata eliminata al televoto? Hai litigato con qualcuno?”. Pamela ha subito specificato che non era avvenuto nessun litigio salvo poi redarguire il concorrente: “Non ho litigato con nessuno, te lo devi ricordare perché è storia!”. La Prati ha ricordato di quando si è chiusa nel bagno mentre Valeria Marini cercava di forzare la porta e del momento in cui ha chiesto un taxi per andarsene. Alberto De Pisis però sembra non ricordare quel momento ma Pamela Prati lo stuzzica: “Avevo litigato con il GGF. Sono uscita perché non sono stata alle regole. Se non le rispetti vieni squalificata. Come mai non le ho rispettate? Perché in quel momento non mi andava. Cosa facevo? Loro mi ripetevano ‘Pamela metti il microfono’ e io ‘no non lo metto adesso’. Brava Caro, ho discusso con il Grande Fratello. Tra noi è un amore e…”.

Poi Pamela ha svelato un retroscena su Valeria Marini: “C’era Valeria davanti al bagno che cercava di aprire la porta dicendo ‘siamo in diretta’. Poi ho aperto una porta che non si può aprire. Poi è nata la storia del taxi. Io prendo i taxi da 40 anni, non ho la patente. Amo i tassisti. la cooperativa dei taxi mi ha anche fatto gli auguri prima di entrare qui”.

Continua il flirt a distanza tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Dopo l’uscita di Marco dalla casa del Grande Fratello Vip, Pamela ha ammesso di essersi lasciata condizionare dagli altri e ha rivelato di voler frequentare Marco una volta fuori dalla casa. In confessionale aveva dichiarato: “Chiaramente io non conoscendolo, non ho capito questa sua…io la chiamo, particolarità fragile, che in pochi sanno leggere. Per me è un’anima bella, un’anima fragile. Non è un libro che possono leggere tutti. Lo leggono al contrario. Non tutti sappiamo leggere i libri dal verso giusto. Adesso saprei dove leggere le righe più belle”.

Nei giorni scorsi, Pamela Prati ha fatto un bellissimo gesto dedicando una crostata proprio a Marco. La showgirl ha adornato il dolce con dei cuoricini e il gesto non è passato inosservato catturando l’attenzione dello stesso Bellavia che ha replicato alla Prati con una storia su Instagram scrivendo “Cherie”. “Grazie mia unica anima gentile” ha scritto Bellavia a Pamela Prati aggiungendo ben tre cuoricini per la donna che lui stesso spera di poter conquistare. Nella casa, Bellavia aveva detto di Pamela Prati: “È fantastica perché è tutta da scoprire. Preparandomi bene, forse un giorno riuscirò a conquistarla”. I fan del programma sperano che una volta entrambi fuori dalla casa tra loro possa concretizzarsi qualcosa.











