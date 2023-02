Pamela Prati: “Marco Bellavia con Sheila Capriolo? Sono rimasta pietrificata”/ “Con me è sparito!”

Pamela Prati rompe il silenzio dopo la paparazzata di Marco Bellavia con Sheila Capriolo

Sembrava stesse nascendo una storia d’amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati dopo il Grande Fratello Vip, invece una recente paparazzata, pubblicata sul settimanale CHI, ha spezzato questo idillio. Nelle immagini pubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini questa settimana, Bellavia è tra le braccia di un’altra donna, la conduttrice di 7 Gold Sheila Capriolo, e tra loro scatta anche un appassionato bacio. Ma come ha reagito Pamela Prati di fronte a queste immagini?

È ciò che molti si sono domandati in questi giorni, domanda che ha trovato la sua risposta in queste ore. Proprio Pamela, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Turchesando, ha spiegato qual è stata la sua reazione alle immagini del suo Marco con un’altra: “Sono rimasta pietrificata e senza parole.” ha annunciato.

Pamela Prati: “Marco Bellavia è sparito”

Pamela Prati ha dunque rivelato di aver notato negli ultimi tempi un cambiamento da parte di Marco Bellavia nei suoi confronti: “L’avevo visto strano negli ultimi tempi ma si era giustificato dicendomi che aveva un figlio di 15 anni che doveva seguire. – ha spiegato l’ex gieffina, poi continuando – Le foto poi che ho visto in diretta si commentano da sole”.

Ma cos’è accaduto allora dopo l’uscita di queste foto di Bellavia e Shaila Capriolo? “Lui è scomparso”, ha annunciato la Prati, chiaramente scossa e delusa dall’accaduto. Di certo questa scomparsa durerà fino a lunedì, quando Marco Bellavia sarà di nuovo di fronte a lei nello studio del Grande Fratello Vip. E chissà che l’atteso confronto non arrivi proprio in diretta…

