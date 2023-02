Marco Bellavia e Pamela Prati si sono lasciati?/ Paparazzato con Sheila Capriolo

Marco Bellavia e Pamela Prati, altro che amore: spuntano le foto con Sheila Capriolo

Poteva essere una storia d’amore destinata a dominare la scena mediatica, eppure la presunta liaison tra Marco Bellavia e Pamela Prati sembra già arrivata ai titoli di coda, ancor prima di iniziare. Dopo averli visti al GF Vip, con la showgirl particolarmente colpita dalla storia dell’uomo e dalle vicissitudini proprio all’interno della Casa, tra i due sembrava poter nascere un sentimento importante. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi sembra invece mettere una pietra tombale sul gossip: le foto pubblicate sono inequivocabili.

Le dichiarazioni di stima e affetto reciproche, tra Marco Bellavia e Pamela Prati, avevano alimentato l’interesse dei fan sulla coppia. La realtà di oggi, però, sembra raccontare qualcosa di diverso. Il settimanale Chi ha pubblicato una paparazzata con protagonista proprio Marco Bellavia, in dolce compagnia. Con lui però neanche l’ombra di Pamela Prati; la donna che lo accompagna è Sheila Capriolo, nota giornalista e conduttrice.

Marco Bellavia e Sheila Capriolo: chi è la nuova fiamma dell’ex gieffino

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, con protagonisti Marco Bellavia e Sheila Capriolo, sembrano raccontare la storia di un amore pronto a sbocciare. L’ex gieffino saluta Pamela Prati, e si gode una serata romantica in compagnia della giornalista. La paparazzata racconta di una cena in un noto ristorante giapponese, condita da baci, carezze ed effusioni che denotano quanto ci sia più che un’amicizia tra i due.

E quindi, chi è la nuova fiamma di Marco Bellavia? Si tratta di Sheila Capriolo, classe ’74 e attiva nel mondo dello spettacolo come attrice, giornalista e conduttrice. Dalla collaborazione con i Fichi d’India al ruolo di spicco nel lungometraggio del 2001, Amici Ahrarara. La giornalista oggi è presente su 7 Gold nello spazio dedicato alla lettura dei numeri del lotto e, a quanto pare, si gode la sua love story con Marco Bellavia. Non resta a questo punto che attendere eventuali dichiarazioni in merito da parte di Pamela Prati, per settimane accostata proprio all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

