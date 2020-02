Pamela Prati/ Nuovo scatto osè su Instagram: nuda sotto la doccia e…

Pamela Prati torna a far parlare di sé e, in attesa di capire se questo pomeriggio la sua amica Valeria Marini (nuovamente ospite di Silvia Toffanin nel salotto tv di “Verissimo”) tornerà ancora sull’affaire-Mark Caltagirone, ha dato spettacolo sui suoi canali social con uno scatto né casuale e né tantomeno destinato a non far parlare. Infatti, la 61enne showgirl e attrice originaria della Sardegna ha postato sul proprio profilo Instagram una sua foto di spalle sotto la doccia: apriti cielo, ovviamente inteso nei commenti, con la foto che nel giro di solo un paio d’ore ha scatenato un ridda di commenti pur non essendo questa volta particolarmente osé. Accanto alla didascalia che recitava “Details”, la Prati ha pubblicato un suo scatto di spalle mentre fa la doccia, sapientemente però tagliato all’altezza giusta e leggermente “effettato” a livello di colori per non destare troppo scalpore. Lo scatto vedo-non vedo, coi capelli legati in uno chignon e il “lato B” che si intravede appena, le è valso l’apprezzamento persino dei suoi follower più giovani che non hanno lesinato in commenti del calibro di “Sei spettacolare” e affini.

PAMELA PRATI, SCATTO OSE’ SOTTO LA DOCCIA: “I DETTAGLI…”

Insomma per Pamela Prati, che a parte le parole dell’amica Valeria Marini, pronunciate comunque per voler solidarizzare con l’ex starlette del Bagaglino, sembra aver messo alle spalle le polemiche e le sofferenze per il caso legato al finto fidanzamento con l’imprenditore fantasma Mark Caltagirone, è un periodo relativamente sereno e come ha spiegato lei, anche se la vicenda anziché dare nuovo impulso alla sua carriera l’ha invece penalizzata, sembra finalmente serena. A parte ovviamente alcuni incidenti di percorso come la polemica a distanza con Barbara D’Urso e un recente battibecco col professor Stefano Zecchi nel corso di una ospitata a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7: infatti nella recente occasione il filosofo e scrittore aveva impropriamente detto che provava “quasi simpatia” nei confronti di chi ordisce truffe amorose nei confronti di donne sole o deboli psicologicamente “Ma quale simpatia, questa non gliela concedo!” aveva sbottato Pamela, che pure fino a lì aveva condiviso le parole di Zecchi, aggiungendo che nel suo caso il fatto che l’inganno sia stato perpetrato da delle donne era ancora più grave. Dopo un po’ in studio è comunque tornato il sereno e Zecchi ha corretto il tiro, pur spiegando di essere catturato dalla “intelligenza diabolica” di certe persone che vogliono ingannare qualcun altro.

Visualizza questo post su Instagram details🌺😘 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 7 Feb 2020 alle ore 6:54 PST





