Pamela Prati/ Valeria Marini e Mark Caltagirone “Ha sbagliato: doveva scusarsi!”

Pamela Prati e l’oramai famigerato Caltagirone-gate: nuovo capitolo. Anche se questa volta in maniera indiretta, la showgirl sarda torna a far parlare di sé per l’oramai nota vicenda delle nozze col fidanzato fantasma ma a tirarla in ballo è Valeria Marini, ospite questo pomeriggio nel salotto tv di Silvia Toffanin. Infatti nella preview dell’odierna puntata di “Verissimo”, la bionda soubrette ha un po’ punzecchiato la Prati (come ha fatto di recente la Balivo) commentando quello scandalo che aveva travolto l’amica, finita in un tritacarne mediatico più grande di lei pur avendo comunque delle responsabilità. “Pamela ha sbagliato! È caduta purtroppo in una cosa più grande di lei anche se è una persona buona con le sue fragilità” ha spiegato la bionda 52enne romana che ha accennato proprio all’ospitata a “Verissimo” dell’amica: “Proprio qui avrebbe dovuto cogliere l’occasione di scusarsi e confessare di aver sbagliato: poi questa storia l’ha travolta e ha danneggiato la sua carriera” ha concluso poi la Marini, pur auspicandosi sinceramente che Pamela riesce prima o poi a superare questo momento di difficoltà.

PAMELA PRATI TORNA AD ATTACCARE BARBARA D’URSO

E a proposito di quella che è stata una delle vicende più surreali ma anche dolorose per i vari protagonisti della scorsa stagione televisiva, proprio Pamela Prati è tornata a parlare attaccando Barbara D’Urso: tra le due donne, che durante quelle concitate settimane, sembravano alimentarsi a vicenda in quella sorta di cortocircuito mediatico, oramai non corre buon sangue e dopo le accuse della padrona di casa di Pomeriggio 5 rivolte alla showgirl di utilizzare il logo della sua trasmissione “Live” per i propri eventi, era arrivata la replica della Prati che aveva spiegato di non voler essere mai accostata in alcun modo ai programmi della D’Urso e a quel modo di fare informazione. E di recente è arrivato un nuovo attacco: “La sua è una tv che distrugge ma la verità verrà a galla” ha detto la diretta interessata che invece ha difeso Massimo Giletti e il suo “Non è l’Arena” elogiandolo per aver trattato il suo caso senza cercare sensazionalismo, come pure Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?”. A detta della Prati, sfogatasi in una intervista, non tutti sono stati seri anche se ha ammesso di non voler parlare delle persone che in quel periodo l’hanno tradita, mentre ha menzionato con piacere Maurizio Costanzo, Simona Ventura e Mara Venier per la loro solidarietà.

LA BATTUTA DI CATERINA BALIVO: ENNESIMA “FRECCIATINA” TRA LE DUE

Come accennato sopra, di recente a parlare di Pamela Prati è stata pure Caterina Balivo durante la conduzione del suo programma. La padrona di casa di “Vieni da me”, infatti, si è lasciata scappare una piccola battuta che tuttavia nei giorni seguenti ha fatto discutere dato che tirava in ballo proprio Pamela Prati e il “suo” immaginario Mark Caltagirone. Intervistando Beatrice Scolletta, una delle prime miss del 2020, ha chiesto alla ragazza: “Lei è mamma e moglie come Pamela Prati” ha detto scoppiando in una risata, prima che Lorenzo Farina calcasse la mano chiedendole chi fosse il suo Mark Caltagirone, ovvero l’attuale marito. E quando l’uomo si è presentato, mostrando di essere reale e non solo virtuale presentandosi come “Mark”, la Balivo ne ha elogiato l’ironia. La Prati pare non aver reagito ma come è noto già in passato c’erano state delle frecciatine tra le due donne dello spettacolo che, seppur a mezzo piccolo schermo, non se le mandano certo a dire…



