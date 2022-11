Pamela Prati stronca Wilma Goich e Patrizia Rossetti/ “Le reputavo amiche ma…”

Pamela Prati delusa da Wilma Goich e Patrizia Rossetti, il retroscena

Pamela Prati a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Intervistata dal Settimanale Chi, la showgirl ha svelato con quali concorrenti vorrebbe continuare a frequentarsi fuori dalla casa e quali concorrenti invece l’hanno più delusa. Pamela Prati aveva stretto un bel rapporto con Luca Salatino, Nikita Pelizon, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Amaurys Perez. In molti pensavano che anche con Antonino Spinalbese, Pamela Prati andasse d’accordo. Lei ha risposto: “L’ho trovato piuttosto freddo a ridosso della mia uscita dal gioco ma una cosa è certa: non mi ha delusa”. Pamela Prati ha poi attaccato duramente Wilma Goich e Patrizia Rossetti.

Pamela Prati frena sull'amore con Marco Bellavia/ "L'importante è esserci ma..."

La showgirl è rimasta amareggiata per il loro comportamento e ha svelato un retroscena della sua eliminazione: “Mi hanno nominata entrambe e nessuna delle due ha avuto il coraggio di dirmi nulla. Non mi hanno nemmeno accompagnata alla porta il giorno dell’eliminazione e si sono limitate a dirmi solo: “Difendici se saremo difendibili”. Ma stiamo scherzando? Mi sarei dovuta difendere io da loro. Le reputavo due amiche”. Pamela Prati si stava affezionando a loro anche perché si era sentita vicina a loro per vissuto ed età: “Al mio ingresso ero felicissima della loro presenza. Vuoi per età, vuoi per vissuto, mi sentivo vicina a ognuna di loro”, ha spiegato.

Patrizia Rossetti e Wilma Goich, lite al GF Vip 2022/ "Caz*o, non voglio parlare..."

Pamela Prati boccia Edoardo Tavassi: “Mi ha buttato giù…”

Pamela Prati ha legato di più con i giovani nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le critiche delle concorrenti che sottolineavano il fatto che Pamela si mettesse in competizione con le più giovani, la Prati ha smentito sottolineando: “Ho fatto quei gesti, semplici, spontanei, pieni di amore che fanno le mamme. Ricordo ancora le lacrime di Nikita dopo averle asciugato i capelli”. Poi ha commentato il comportamento di Edoardo Tavassi: “Pochissimi giorni fa ho incontrato la mamma. Mi ha ricordato che spesso da ragazze uscivamo insieme. Parlando mi ha chiesto cosa pensassi di suo figlio e ho detto la verità: una bella persona certo se non mi avesse buttata giù dalla torre”.

Wilma Goich: "Micol? Non rinnego ciò che ho detto"/ Rossetti furiosa "Perché solo noi dobbiamo dare esempio?"

La showgirl ha invece perdonato Luca Salatino che l’aveva mandata in nomination: “Mi ha detto che non sarebbe più riuscito a guardarmi in faccia se non mi avesse rivelato quella nomination”, ha spiegato. Per Pamela Prati è stata la seconda partecipazione al reality e a tal proposito ha detto: “Il gioco è andato com’è andato ma sono certa che se fossi rimasta avrei potuto dare ancora molto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA