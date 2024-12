Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, regia di Joe Wright

Lunedì 23 dicembre, andrà in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 15:50, il film d’avventura del 2015 dal titolo Pan – Viaggio sull’isola che non c’è. La pellicola rivisita il celebre personaggio letterario di Peter Pan creato dalla penna di J. M. Barrie e vede alla regia il noto film maker Joe Wright, noto per avere diretto progetti cinematografici di grande successo, quali Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e Anna Karenina.

La colonna sonora del film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è è stata, invece, composta da John Powell, compositore britannico che ha collaborato a diverse pellicole campioni d’incasso, tra cui Shrek, The Bourne Identity e L’era glaciale 2 – Il disgelo.

L’eterno bambino Peter Pan è interpretato da Levi Miller, attore e modello australiano al suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco la star di Hollywood Hugh Jackman, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio di Wolverine che ha interpretato per più di 20 anni. Nel cast del film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è anche Garrett Hedlund, Rooney Mara, Amanda Seyfried, Adeel Akhtar, Lewis MacDougall e Cara Delevingne.

La trama di Pan – Viaggio sull’isola che non c’è: un’avventura straordinaria

Pan – Viaggio sull’isola che non c’è racconta la storia del piccolo Peter, abbandonato appena nato da una donna di cui non si conosce l’identità di fronte alla porta di un orfanotrofio londinese.

Con lui solo due cose: una lettera e un ciondolo a forma di flauto.

Passa il tempo e Peter è diventato un bambino di circa 12 anni come tanti altri fino a quando non accade qualcosa di incredibile: il crudele bucaniere Barbanera lo imprigiona sulla sua nave.

Barbanera e i suoi uomini partono con il loro veliero in direzione di un luogo magico, l’Isola che non c’è.

Durante il viaggio il protagonista stringe amicizia con due personaggi molto particolari, il giovane corsaro James Uncino e il mozzo Spugna.

I tre amici riescono ad unire le forze e a fuggire dalla nave, ma ben presto vengono catturati da una tribù di pellerossa, tra cui vi è anche la bella Giglio Tigrato.

Inizia così per Peter un’avventura straordinaria, tra esseri magici e luoghi incantati, e pian piano il ragazzino capirà che il suo arrivo sull’isola non è stato affatto casuale.