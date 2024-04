Panasonic presenta Big Aquarea T-CAP Serie M/ La nuova pompa di calore ideale per impianti centralizzati

Si è conclusa il mese scorso Mostra Convegno Expocomfort, la fiera dedicata alle diverse tecnologie per la climatizzazione e l’efficienza energetica, ospitata nella cornice di Fiera Milano City, durante la quale Panasonic ha presentato al pubblico per la prima volta le nuovissime pompe di calore Big Aquarea T-CAP Serie M. Si tratta di un sistema innovativo pensato per unire flessibilità, compattezza ed efficienza per diverse tipologie di installazioni residenziali o commerciali.

SCENARIO UE/ "La sorte di Draghi (e nostra) si decide negli Usa a novembre"

Oltre ad essere ideale sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, si integra facilmente con terminali idronici, come fan coil, riscaldamento a pavimento, acqua calda sanitaria e soprattutto radiatori, grazie alla capacità di raggiungere i 75°C dell’acqua di riscaldamento anche con temperature rigide (-15°C all’esterno). Inoltre, le nuove unità Big Aquarea T-CAP Serie M perseguono anche una logica ‘smart’, offrendo agli utenti la possibilità di controllare l’intero sistema con il solo telecomando, oppure con il Control Module avanzato. Aquarea può essere gestita tramite le applicazioni Aquarea Smart Cloud e Aquarea Service Cloud.

Lombardia, 10 milioni di euro per "prevenire" i rifiuti/ “Per una Regione sempre più verde”

Le caratteristiche delle nuove Big Aquarea T-CAP Serie M di Panasonic

Come si anticipava, i nuovi sistemi presentati da Panasonic sono versatili ed efficienti, garantendo la massima resa (fino a circa 75 gradi per l’acqua) anche in condizioni difficili, con temperature esterne fino a -15 gradi. Questo è reso possibile dall’innovativa tecnologia T-CAP di Big Aquarea Serie M che resiste fino ai -20 gradi senza richiedere l’intervento di un riscaldatore elettrico. Panasonic assicura una resa pari a quella che si otterrebbe con due differenti unità Aquarea sprovviste della nuova tecnologia, con una generale riduzione dell’ingombro e (soprattutto) dei costi di istallazione e mantenimento.

ISRAELE vs IRAN, COSA RISCHIA L'ECONOMIA/ Tabarelli: l'azzardo su Hormuz può far male all'Europa

Tutte le nuove unità Big Aquarea T-CAP Serie M utilizzano, sempre in ottica ambientale, il refrigerante naturale R290 che assicura un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) pari a 3. Le unità sono disponibili in tre differenti capacità (20, 25 e 30 kW) e possono essere collegate ad un massimo di 10 unità in cascata per raggiungere una potenza complessiva di 300 kW. Panasonic ha progettato le unità con un occhio al design, rendendole ideali per qualsiasi ambiente e stile architettonico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA