Pancake Day 2023, oggi 21 febbraio/ Leggende e tradizioni sulla gustosa frittella

Oggi, 21 febbraio, si festeggia il Pancake Day, una giornata dedicata a queste soffici frittelline che sono estremamente versatili. Solitamente si possono utilizzare come base per i dolci, quindi con l’aggiunta di Nutella, marmellata, ma anche frutta e via discorrendo, ma non è da escludere un loro utilizzo anche unite al salato, come affettato, formaggio, verdura e via discorrendo. I pancake sono dei dolci tipicamente americani e inglesi, ma negli ultimi anni sono diventati molto di moda, grazie anche e soprattutto ai social, a cominciare dai video di TikTok, anche nelle cucine italiane nonostante non sia appunto un tipico dolce della colazione e della merenda nostrana.

Proprio per questa ragione il Pancake Day si festeggia anche nella nostra penisola, e nel corso della giornata di oggi si daranno vita a numerose sfide a tema, e soprattutto a ricette originali e gustose da pubblicare rigorosamente online. Ma come mai il Pancake Day, la giornata dedicata ai pancake, si celebra il Martedì Grasso di carnevale? Come sottolineato dai colleghi di TgCom24.it la leggenda narra che una signora inglese, proprio il secondo giorno della settimana di carnevale di tanto tempo fa, stesse preparando queste frittelle nella sua cucina quando improvvisamente sentì il suono delle campane che richiamava i fedeli in Chiesa. Avendo già messo sui fornelli i suoi pancake, la signora decisa di recarsi in Chiesa con la pentola in mano, facendo saltare durante il tragitto i suoi dolcetti: da qui si è deciso di istituire questa simpatica ricorrenza.

PANCAKE DAY: DALLA RACE ALLE VARIE CHALLENGE

In Inghilterra, durante il Pancake Day, si registra anche la Race, una gara in cui i concorrenti devono tenere in mano una padella piena di frittelle, senza ovviamente farle cadere, in ricordo tra l’altro della famosa signora di cui sopra. Per quanto riguarda le challenge, invece, ce ne sono di ogni tipo, da quella artistica dove bisogna fare disegni con la pastella dei pancake, ma anche la flip, un lancio perfetto del nostro dolce, fino alla gara di abbuffata in cui bisogna mangiarsi 12 pancake in 12 minuti.

