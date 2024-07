Panda 2 si farà? Arriva la conferma ufficiale: già iniziate le riprese della seconda stagione

L’ultima puntata di stagione della serie poliziesca irriverente e originale andrà in onda questa sera su Rai2, lunedì 22 luglio 2024, e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena. Gli ascolti sono stati più che buoni se si considera che hanno sfidato nelle prime due puntate Cornetto Battiti Live 2024 su Canale5 e Mina Settembre su Rai1. La fiction ha sfiorato il 4% di share ed è stata vista da un totale di 1.789.000 telespettatori. Quest’ultimi, però, adesso si chiedono: Panda 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione? È la risposta li renderà felici.

Panda 2 si farà, non solo c’è la conferma ufficiale ma in Patria sono già iniziate le riprese, a riportarlo è il sempre affidabile sito di TvBlog sul quale si legge: “Panda avrà una seconda stagione, le cui riprese sono avvenute nella primavera del 2024. La prima stagione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolto in Francia con oltre 7.7 milioni di spettatori per il primo episodio nei primi 7 giorni, calcolando quindi anche l’on demand.” E considerando anche i buoni ascolti in Italia non sembrano esserci dubbi che la seconda stagione verrà trasmessa anche da noi.

Si farà Panda 2, anticipazioni sulla trama: quando andrà in onda la seconda stagione

Chiarito che Panda 2 si farà non resta che sbirciare i possibili intrecci di trama della seconda stagione. Il protagonista Panda, il cui vero nome è Victor Pandaloni, dopo un caso andato male ha deciso di cambiare vita ed aprire un bar insieme al figlio Roman, di 16 anni. Il suo istinto poliziesco, però, ha avuto il sopravvento ed ha deciso di ritornare al lavoro, ovviamente ai suoi ritmi. Sul lavoro ha creato, poi, un rapporto di amore e odio con la collega Lola, il suo esatto opposto, rigorosa e ligia alle regole. Nella seconda stagione, dunque, quasi certamente la trama continuerà a ruotare sulle vicende del protagonista alle prese con nuovi e intricati casi di omicidio e con la collega. Per quanto riguarda il cast i due protagonisti hanno i volti di Julien Doré e Ofelia Kolb. Non è ancora stato annunciato, invece, quando andrà in onda Panda 2 con le nuove puntate.