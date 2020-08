Pandora, charm Sardegna a forma di pecora/ La gaffe scatena bufera social

Bufera su Pandora: lo charm dedicato alla Sardegna non è stato accolto di buon grado dal popolo isolano e sui social network è scoppiato il caos. Tutto nasce dall’iniziativa della celebre linea di gioielli di dedicare una gamma di preziosi al Belpaese, intitolata Pandora loves Italy: 12 charm dedicati a monumenti (Colosseo per Roma o Rialto per Venezia) o simboli della cultura italiana (pasta o bicicletta). Insomma, un bel gesto nei confronti del nostro Paese, un omaggio alle bellezze nostrane, anche se qualcosa sembra essere andato decisamente storto…

Il problema sorge a causa del tipo di ciondolo dedicato alla Sardegna, Patti la pecorella: «Diamo il benvenuto a Patti la pecora, la nuova arrivata della nostra famiglia dei Pandora Friends. Patti la pecora ci ricorda che non importa il tuo aspetto, ciò che importa è chi sei. Inoltre, ci aiuta a ricordare di accettare le diversità, di essere unici, di essere se stessi e, ancora più importante, di essere sempre gentili con tutti. In generale, rappresenta l’inclusività e l’accoglienza delle diversità. Il tenero charm, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, è una splendida aggiunta alla collezione Pandora Friends», questa la presentazione che troviamo sul sito di Pandora.

Una gaffe probabilmente involontaria, considerando il folto elenco di altri simboli legati alla Sardegna, che ha causato una marea di critiche. L’hashtag #Pandora è balzato in vetta ai trend di Twitter e non si trovano di sicuro dei complimenti. Tanta ironia ma anche tanta rabbia per questa scelta infelice, anche se sul sito non c’è alcun riferimento alla terra sarda. Ma è facile intuire l’accostamento sottinteso… Qui di seguito una carrellata di tweet sul tema

#Pandora mia cara, la pecorella è carina ma una seadas sarebbe stata meglio.

La pecorella è una croce per noi sardi se pensiamo agli stereotipi che ci vengono affibbiati con questo animale. Se per Roma avete scelto il Colosseo per la Sardegna sarebbe stato carino un Nuraghe. No?

Davvero imbarazzante l’ignoranza che ha dimostrato Pandora.

Sardegna = pecore

Come se non avessimo una storia, una cultura o delle tradizioni caratteristiche.

Poi guardo gli altri ciondoli e forse ai signori di #Pandora servirebbe una bella guida di tutta l'Italia

CHISSÀ QUANDO CAPIRANNO CHE LA SARDEGNA NON È SOLO PECORE!!





