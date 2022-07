Pane al limone con semi di papavero/ Su Canale 5 il film con Eva Martin

Pane al limone con semi di papavero, film Canale 5 diretto da Benito Zampano

Pane al limone con semi di papavero sarà trasmesso oggi, domenica 10 luglio, su Canale 5 a partire dalle 21.20. L’anno di produzione del film è il 2021, è prodotto da Filmax, Castelao Immagini, Produzioni di affari, RTVE, Movistar Plus+, TV3, Centro cinematografico lussemburghese.

La commedia è diretta da Benito Zampano. I suoi ultimi lavori sono: Il salto, L’Aeroporto e Vigili del fuoco. Nel cast troviamo Eva Martin, una giovane attrice spagnola nata a Valladolid, il suo film più recente Dolor y gloria. Elia Galera interpreta Marina, è nata a Madrid ed è la protagonista delle serie televisive El Cid, Tu non sei speciale, La caccia. Il film viene trasmesso per la prima volta sulle reti Mediaset, è una coproduzione spagnola-lussemburghese.

Pane al limone con semi di papavero, la trama del film

La storia narrata nel film Pane al limone con semi di papavero, si svolge a Maiorca in una piccola città situata nell’entroterra e conosciuta con il nome di Valldemossa.

Un giorno Anna e Maria, due sorelle, che per un destino avverso sono state separate dalla nascita, si incontrano in questa località, perché hanno ereditato una panetteria da una donna che nemmeno conoscono (almeno così credono) e ora non sapendo cosa farci decidono di metterla in vendita, dividere i soldi e tornare ognuno alla propria vita di sempre. Anna ha appena lasciato l’isola di Maiorca, è sposata con un uomo che non sente più di amare.

Marina è sempre in viaggio a causa del suo lavoro, difatti è un medico e opera al servizio di un’organizzazione umanitaria. Mentre cercano di capire chi è la persona che le ha lasciato in eredità il negozio di pane, si ritrovano ad affrontare delle incomprensioni familiari e recuperare il tempo che sono state separate e riprendersi gli anni che avrebbero potuto vivere insieme.











