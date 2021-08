Pane, amore e fantasia, Rai 3/ Il neorealismo italiano torna in tv

Pane, amore e fantasia va in onda su Rai 3 oggi, 15 agosto 2021, a partire dalle ore 14.30. Nel 1957, il colosso cinematografico Titanus produsse il film che è divenuto seminale per le cineteche italiane e internazionali: un capitolo del neorealismo italiano al quale seguirono altre pellicole, ma non con lo stesso successo e furono ‘ Pane, amore e gelosia’ nel 1954, ‘Pane, amore e…’ nel 1955 di Dino Risi e ‘Pane, amore e Andalusia’ nel 1958, diretto dal regista Javier Setó. Il cast è assolutamente all’altezza di questo capolavoro, iniziando dalla protagonista Gina Lollobrigida nel ruolo di Maria De Ritis detta la Bersagliera, un’attrice che fu la Diva assoluta assieme a Sophia Loren in quegli anni.

Della “Lollo” non possiamo non citare anche ‘La donna più bella del mondo’ con Vittorio Gassmann, ‘Va nuda per il mondo (Go Naked in the World)’ con la regia di Ranald MacDougall e la presenza come co-protagonista dell’affascinante Anthony Franciosa, ‘E continuavano a fregarsi il milione di dollari (Bad Man’s River)’ assieme a Lee Van Cleef, senza dimenticare il suo ruolo più popolare, il ruolo della Fata dai capelli Turchini ne ‘Le avventure di Pinocchio’ ancora una volta diretta da Luigi Comencini. Al suo fianco nel film Rai 3 il grande Vittorio De Sica nella parte del maresciallo Antonio Carotenuto e di Marisa Merlini come Anna Mirziano.

Pane, amore e fantasia, la trama del film

Leggiamo la trama di Pane, amore e fantasia. Il maresciallo Antonio Carotenuto riceve il trasferimento presso la stazione dei Carabinieri del piccolo paesino dell’Italia Centrale di Sagliena. Sino a quel momento la vita del militare è sempre stata movimentata, un bel uomo, di potere, con tante donne; a Sagliena le cose cambiano e la sua vita diviene monotona, poche indagini da compiere, una routine tranquilla supportata dal suo rapporto divertente e difficile con la signora che compie le pulizie nel suo alloggio, la vecchia Caramella. Nello stesso momento il carabiniere Stelluti, alle dipendenze di Antonio Carotenuto, è oggetto delle mire sentimentali della bellissima Pizzicarella la Bersagliera, una ragazza del posto procace e molto civettuola.

Anche la sagrestana del paese, Paoletta, è a sua volta innamorata di Stelluti, quindi in questo turbinio amoroso di detti e non detti, anche il Maresciallo scopre il suo interesse, nemmeno troppo celato, per la Bersagliera, che piace anche al sottoposto Stelluti. Che confusione ora nel piccolo paesello di Sagliena, tutti amano tutti e la chiave di Volta è ancora lontana da essere raggiunta. Stelluti e la Bersagliera finalmente si fidanzano perché il carabiniere chiede alla ragazza di conoscere la propria madre, il parroco è d’accordo, il povero Maresciallo Carotenuto è invece scapolo e solo, ma nella sua vita spunta improvvisamente la dolce levatrice Annarella, e finalmente il difficile cerchio amoroso si chiude.



