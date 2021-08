Pane, amore e…, Rai 3/ Il terzo episodio della saga con Vittorio De Sica

Pane, amore e… va in onda nel pomeriggio di oggi, 29 agosto 2021, su Rai 3. L’inizio della trasmissione di questo immortale lungometraggio, terzo episodio di quella tetralogia iniziata con ‘Pane, amore e fantasia’, ‘Pane, amore e gelosia’ e seguito da ‘Pane, amore e Andalusia’, inizierà alle ore 14,30.

Grande novità voluta dalla produzione Titanus è il colore: se i primi episodi di questa saga cinematografica furono in bianco e nero, nel 1955, anno d’uscita di ‘Pane, amore e …’, il Technicolor spuntava anche in Cinecittà per la grande gioia degli italiani che vissero questo cambiamento epocale nelle pellicole di quegli anni. Anche il regista cambiò: da Luigi Comencini si passa ad un altro grande direttore di scena, quel Dino Risi che ricordiamo per ‘Operazione San Gennaro’, con Nino Manfredi e Totò, ‘Il sorpasso’ con Vittorio Gassmann, ‘In nome del popolo italiano’, di nuovo con Gassmann al fianco di Ugo Tognazzi o ‘Straziami, ma di baci saziami’, nel quale tornava a dirigere Nino Manfredi, è sicuramente il degno successore di Comencini, assieme a Corbucci la triade che inventò alla regia la commedia all’italiana.

Le musiche furono affidate a Giuseppe Rotunno, autore di tante colonne sonore indimenticabili, come ‘Rocco e i suoi fratelli’ con la regia di Luchino Visconti, ‘Film d’amore e d’anarchia’ con la splendida regia di Lina Wertmüller o quel ‘Le avventure del barone di Münchausen (The Adventures of Baron Munchausen)’ che riportò sul grande schermo i racconti di Rudolf Erich Raspe. Nel cast di ‘Pane, amore e …’, di nuovo troviamo il Maresciallo Carotenuto, interpretato da Vittorio De Sica, ora Cavaliere Carotenuto, al posto della ‘Bersagliera’ di Gina Lollobrigida, Sofia Cocozza detta ‘la Smargiassa’, un ruolo che vide un’altra “femme fatale” del nostro cinema davanti alle cineprese, Sofia Loren, Tina Pica è Caramella, nel ruolo di don Matteo Carotenuto, un vero Carotenuto, il grande Mario che mai il nostro cinema potrà dimenticare per le sue interpretazioni sguaiate e i suoi ruoli da borghese alla romana.

Pane, amore e… La trama del film

Leggiamo la trama di Pane, amore e… Dopo tanti anni d’onorato servizio, anche sentimentale, a Sagliena, l’ex Maresciallo, ora Cavaliere, Carotenuto viene trasferito a Sorrento, città nella quale dirigerà la stazione locale dei vigili urbani. Non ci sarà più la bella Bersagliera, i colleghi di Sagliena, ma Caramella, la sua governante, oramai è la sua famiglia e non può mancare nel trasferimento.

Nonostante gli anni il Cavaliere rimane uno scapolo impenitente e donnaiolo, il suo punto debole, e a Sorrento sarà oggetto delle mire sentimentali di Donna Violante e di Donna Sofia, pescivendola nel paesello di Marina Grande, che in realtà ha già il suo spasimante con il quale progettare la sua vita futura, ma la donna punta all’appartamento dove vive il nuovo comandante dei vigili urbani e Donna Sofia, tra le gelosie del suo Nicolino e i maldestri tentativi di sedurre Carotenuto per fini speculativi, sarà una bella gatta da pelare per il Cavaliere. Assieme all’ex Maresciallo promosso vive il fratello prete, Don Matteo Carotenuto, la coscienza dell’uomo che di questo non aveva proprio bisogno e in questa confusione di personaggi spunta la bella Sofia ‘la smargiassa’, quella donna Sofia che sta facendo innamorare lo scapolone.

