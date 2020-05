Pane e libertà, Rai 1/ Trama e cast del film con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Zeno

Pubblicità

Il casto del film Pane e Libertà sulla storia di Giuseppe di Vittorio

Pane e libertà va in onda su Rai 1 oggi, venerdì 1 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un prodotto multimediale realizzato in Italia con la regia affidata a Alberto Negrin con soggetto sceneggiatura di invece sono stati sviluppati dallo stesso regista in collaborazione con Gualtiero Rosella e Pietro Calderoni. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ennio Morricone con la scenografia di Luciano Ricceri mentre nel cast sono presenti Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea, Massimo Wertmuller, Francesco Salvi, Giuseppe Zeno e Danilo Nigrelli.

Pane e libertà, la trama del film

In Pane e libertà viene raccontata l’incredibile storia di Giuseppe di Vittorio, uno dei politici italiani pugliesi più famosi per il suo impegno sociale soprattutto per il grande apporto che ha saputo dare al proprio paese. Giuseppe Di Vittorio è nato a Cerignola nella provincia di Foggia e in una piccola comunità dov’è la scuola la vista soltanto come un mezzo per distogliere i ragazzini dalla vero senso della vita ossia quello di lavorare sui campi. Infatti ben presto anche lui dovrà dire addio alla possibilità di avere una certa istruzione e quindi andrà a lavorare nei campi insieme ad un suo caro amico Ambrogio che vedrà morire. Questo fatto segnerà per sempre la sua esistenza in quanto il giovane Giuseppe deciderà di battersi per sempre nel corso della propria vita per far valere i diritti dei lavoratori a soprattutto dei ragazzi di poter avere una istruzione.

Questo suo impegno sociale lo porterà ben presto ad essere preso in considerazione dal Partito Socialista italiano grazie al quale verrà eletto nell’anno 1920 all’interno della Camera dei Deputati. Purtroppo questo sarà un periodo molto difficile per i politici e soprattutto per quanti non avevano le stesse idee del regime fascista per cui si vedrà costretto a scappare all’estero per sfuggire A tentativi di rappresaglia e di assassinio da parte degli attivisti del partito fascista guidato da Benito Mussolini che si apprestava a preparare l’Italia ad un conflitto che sarebbe stato devastante per tutta Europa e per tutto il mondo. Al termine del conflitto Giuseppe Di Vittorio potrà finalmente far ritorno nella sua amata Italia insieme alla sua famiglia e quindi occuparsi di questioni che aveva dovuto tralasciare ed in particolar modo al diventando il primo segretario della Cgil nonché membro l’assemblea costituente del Partito Comunista Italiano.



