PANE E TULIPANI/ Su Rai 1 il film da 5.2 milioni di dollari di incasso

Pane e tulipani al Box Office ha avuto un grande successo di pubblico, ha incassato 5,2 milioni di dollari. Anche la critica è stata benevola, quello strappo alla regola si è trasformato in un cambiamento di vita che è piaciuto e ha accontentato tutti. Il film ha ottenuto 9 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. Sono stati premiati la regia e la sceneggiatura di Silvio Soldini, i protagonisti principali come migliori attori quali Licia Maglietta e Bruno Ganz, il fonico di presa diretta, il direttore della fotografia, i migliori attori non protagonisti quali Marina Massironi, Giuseppe Battiston e Felice Andreasi. Nel cast del film troviamo anche Antonio Catania che interpreta Mimmo Barletta. Noto caratterista italiano è nato ad Acireale il 22 febbraio del 1952 riscuotendo diverso successo in tanti film in cui ha sempre interpretato al meglio ruoli secondari. In molti lo ricordano per la collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo presente nei titoli Così è la vita, La leggenda di Al, John e Jack e Chiedimi se sono felice.

Pane e tulipani, film di Rai 1 diretto da Silvio Soldini

Pane e tulipani va in onda su Rai 1 a partire dalle 23.25 di oggi, giovedì 18 agosto. Si tratta di una commedia del 1999, distribuita da Istituto Luce 2000 Elleu Multimedia e prodotta da Daniele Maggioni per Monogatari, Istituto Luce, Rai Radiotelevisione Italiana. La regia è di Silvio Soldini vincitore di 2 David di Donatello e 2 Nastri d’argento come migliore regista e migliore sceneggiatura per questo film.

La protagonista è Licia Maglietta che interpreta Rosalba. L’attrice nel 2000 ha vinto 1 premio David di Donatello e 1 premio Nastri d’argento come migliore attrice protagonista per Pani e tulipani. Nel cast c’è anche Bruno Ganz vincitore nel 2000 di un David di Donatello come migliore attore protagonista per Pane e tulipani. Nel 2010 all’European Film Awards ha ottenuto il premio alla carriera. Altri attori che meritano menzione sono: Antonio Catania, Giuseppe Battiston e Marina Massironi.

Pane e tulipani, la trama del film

Pane e tulipani racconta le vicende avverse di Rosalba, una discreta casalinga di Pescara che durante una gita in pullman viene dimenticata in autogrill. L’autobus riprende la sua corsa senza che nessuno si accorge dell’assenza della donna. Certo Rosalba non prende bene quanto le è accaduto e si sente incompresa. Infastidita e anche un po’ arrabbiata decide di tornare a casa da sola senza aspettare che i figli con il marito tornino indietro per riprenderla. Chiede un passaggio in auto e si ritrova a Venezia, una città nuova per lei che desidera visitare, così decide di restare. Mimmo (Antonio Catania), il marito di Rosalba non sa cosa fare, decide di chiedere aiuto a un suo amico appassionato di gialli e manda lui a Venezia sulle tracce della moglie e riportarla a casa.

Rosalba nel frattempo per mantenersi trova un lavoro in un negozio di fiori, mentre alloggia nella casa di Fernando, un uomo di origini islandesi, amante della poesia e che fa il cameriere. Durante il suo soggiorno la donna fa amicizia con Grazia, la vicina di casa che fa l’estetista, poi spronata da Fernando riprende a suonare la fisarmonica. Sembra rinata, finalmente è tornata ad occuparsi della sua passione per la musica e a dare un senso alla sua esistenza. Costantino dopo tante ricerche riesce finalmente a trovare Rosalba, ma conosce Grazia e se n’innamora.

Decide di mettere da parte il suo incarico e di fermarsi anche lui a Venezia. Per Rosalba però la vacanza giunge a termine e deve fare ritorno a casa dal marito e dai suoi figli. Non gli piace tornare nella vita di tutti i giorni, con le solite cose da fare, ma è obbligata a farlo. Fino al giorno che compare a sorpresa Fernando che le dichiara il suo amore e vuole portarla via con sé. Chissà se per Rosalba è arrivato il momento di dare una svolta definitiva alla sua vita.

