Pannelli solari su edifici pubblici e privati/ Piano Ue: obbligo entro il 2025…

L’Ue ha un piano per favorire l’installazione di massa dei pannelli solari e consiste in una sola, semplice mossa: obbligo di posa in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli pubblici (entro il 2025). A riportare la notizia è stato il quotidiano “Il Messaggero”, che si è focalizzato sull’analisi del pacchetto europeo “RepowerEu”; secondo la Commissione europea queste azioni sono “una priorità” e dovranno essere “adottate entro la fine del 2022 utilizzando tutti i fondi europei disponibili”.

Pane e bollette, quanto pagheremo?/ Prezzi e previsioni: nell'inverno 2022...

In tal senso, un altro traguardo strategico riguarda l’opportunità di scalare le posizioni nella produzione di pannelli fotovoltaici. Secondo la Commissione serve “un’alleanza nell’industria solare europea, la quale dovrà focalizzarsi su nuove e più efficienti tecnologie, sfruttando tutto il supporto finanziario possibile a livello europeo, nazionale e locale. Nel pacchetto di azioni disegnate dalla Commissione europea, c’è anche un supporto alle reti europee dell’energia, a cominciare dalla ricostruzione di quelle distrutte in Ucraina dalla guerra”.

Benozzo "Climate change truffa"/ Con Marini centro studi contro transizione ecologica

PANNELLI SOLARI E DOPPIO TETTO AL GAS: IL PIANO UE

Le autorizzazioni per l’installazione del fotovoltaico sui tetti degli edifici dovranno essere rilasciate in non più di tre mesi di tempo e i governi nazionali dovranno spingere per far impiantare i pannelli su tutti i palazzi esistenti e che hanno una classe energetica inferiore alla D. Oltre ai pannelli solari, l’Europa guarda anche al prezzo del gas in ascesa e pensa all’introduzione di un doppio tetto fino a maggio 2023: uno nazionale, con dei limiti alle quantità di metano con tariffe” bloccate”, e uno europeo, che scatterebbe solo nel caso in cui le forniture russe si dovessero interrompere.

Gas russo/ Ue pensa ad un piano per pagare le forniture russe rispettando le sanzioni

Come scrive ancora “Il Messaggero”, il primo tetto alle tariffe, quello nazionale, “potrà essere applicato direttamente al prezzo retail del gas, quello che pagano i consumatori, ma potrà essere applicato soltanto ad alcuni consumatori (i più fragili evidentemente) e per quantità limitate“. Il secondo tetto, invece, “scatterebbe soltanto nel caso in cui venissero meno le forniture russe. Il primo passaggio sarebbe la dichiarazione dello stato di emergenza, che può essere richiesta anche da uno dei Paesi dell’Unione. A questo punto si materializzerebbero i piani di risposta alla crisi predisposti dai singoli Stati e i Paesi con una maggiore disponibilità di gas dovrebbero dirottare parte delle loro forniture verso quelli più in difficoltà”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA