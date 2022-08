Paola, Anna Adele Letizia, Chiara, figlie Teo Teocoli/ “Sono cambiato grazie a loro”

Teo Teocoli: “Paola, Anna Adele Letizia, Chiara sono tre figlie speciali”

Paola, Anna Adele Letizia, Chiara sono le tre figlie di Teo Teocoli nate dal matrimonio con Elena Fachini. Una bella famiglia quella del comico ed attore che in rarissime occasioni ha parlato delle donne della sua vita. Durante un’intervista rilasciata a Verissimo, Teocoli si è lasciato scappare: “Tre figlie femmine, prima di tutto ho passato 20 anni a tavola sentire i loro discorsi con la mamma che è giovane, ha 60 ancora compiuti, mentre io tra qualche anno ne faccio 80”. Non solo, sempre l’attore in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha rivelato quanto la moglie e le tre figlie siano importanti nella sua vita.

Elena Fachini, moglie Teo Teocoli/ "Grazie a lui sono la donna di oggi"

“Sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie che mi hanno cosparso di zucchero. A 40 anni mi sono innamorato per la prima volta e ho avuto tre figlie. Cercavo l’affetto e l’ho trovato, anche se quando le mie figlie erano adolescenti ho vissuto momenti difficili” – ha detto il comico.

Teo Teocoli/ "Le cene ad Arcore da Berlusconi? Fui accompagnato alla porta"

Teo Teocoli e le figlie Paola, Anna Adele Letizia, Chiara: chi sono?

Sono davvero pochissime le informazioni sul conto di Paola, Anna Adele Letizia, Chiara, le tre figlie di Teo Teocoli. Quello che possiamo dirvi che sono nate dal matrimonio con Elena Fachini celebrato nel 1989. La primogenita Anna Adele Letizia è nata nel 1989 e oggi vive tra Milano e Ibiza e lavora come disegnatrice e illustratrice. Nel 1991, invece, è arrivata Paola, mentre nel 1992 è stata la volta di Chiara.

Nessuna delle tre ha voluto seguire le orme del padre. Anzi, proprio come mamma Elena, non sono minimamente interessate e avvezze al mondo dello spettacolo visto che nessuna delle tre ha deciso di affermarsi come attrice o conduttrice. Una scelta che conferma la riservatezza e il carattere schivo della famiglia Teocoli.

Maurizio Costanzo affonda Teo Teocoli/ "E' stata fissata una data e lui…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA