Paola Barale critica Ballando con le stelle “è diventato gossip”/ “Non è andato come avrei voluto io”

Paola Barale, ricordo amaro di Ballando con le stelle: “Mi ha impedito di esprimermi“

Paola Barale è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Ballando con le stelle. L’esperienza sulla pista da ballo di Rai1 è stata sicuramente importante per lei, ma qualche nota stonata non le ha lasciato un ricordo del tutto positivo. Intervenuta a Liberrima Lecce per presentare il suo libro Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità, come riportato da Blogtivvu, la showgirl ha parlato anche della sua avventura nel dance show, spiegando cosa non le è andato giù.

La pupa e il secchione 2023, il cast prende forma/ Ex Temptation Island verso il nuovo debutto TV?

“Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip, e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi” confessa amareggiata. Però aggiunge: “Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo“.

Paola Barale nuova opinionista del Grande Fratello Vip 8?/ "L'accordo non è chiuso ma..."

Paola Barale: “Lo pensavo diverso“. E sulla giuria…

Paola Barale si è detta dispiaciuta della piega presa da Ballando con le stelle nella precedente edizione, più “gossippara” delle altre. La showgirl, per questo motivo, non si sarebbe sentita del tutto a suo agio, come riporta sempre Blogtivvu: “Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato“.

Qualche critica è destinata anche alla giuria: “Poi anche questa giuria che litigava sempre… Io poi non ero funzionale al programma perché quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo ‘hai ragione’. E quindi da un punto di vista dell’intrattenimento, non gli davo quello che volevano. Loro lo sapevano… Chi fa la tv mi conosce. Se tu prendi una come me, io non amo il gossip, sono molto riservata, mi pagano anche abbastanza bene per farlo. Visto che mi paghi, ma sfruttami per quello che ti posso dare, no?“.

Paola Barale, monologo a Le Iene/ "La menopausa? Può essere magica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA