PAOLA BARALE E DARIO MALTESE/ Video, “metti una sera a cena col giornalista…”

Un’amicizia tanto bella da essere condivisa su Instagram quella tra Paola Barale e Dario Maltese. E’ stata la conduttrice a pubblicare un video di oltre 7 minuti sul proprio account insieme al giornalista del Tg5 che negli ultimi mesi abbiamo visto come inviato per seguire i maggiori avvenimenti all’estero, come nel Regno Unito o in Francia. Fatto sta che i due insieme si divertono eccome, e lo si è intuito chiaramente nel filmato in cui la Barale guida la macchina del giornalista, che non a caso sottolinea:”Devo volerti veramente bene per lasciarti guidare la mia auto in una città che non conosci”. La battuta non sfugge alla Barale, che risponde:”Guarda che io Roma la conosco, c’ho vissuto 10 anni! E poi tu me la fai guidare soltanto perché abitiamo vicino”. Ma nessuno pensi che il tragitto, per quanto breve, sia privo di “insidie”.

PAOLA BARALE E DARIO MALTESE

Tra un racconto e l’altro, tra uno scioglilingua divertente che fa scaturire le risate dei due, Paola Barale da perfetta impertinente qual è riesce a portare Dario Maltese – per usare le sue parole – “sulla cattiva strada”. Tra i due si intuisce una complicità non comune, col giornalista che ammette di aver passato una bella serata e la Barale che conferma: “Sì, mi son divertita anche io. Pensa, un tempo mi divertivo diversamente…”. Qui il giornalista fa il risentito:”Sto per farti scendere dalla macchina”. Ma alla guida resta la Barale, che non si accontenta di portare a casa Maltese in maniera serena. No, per quanto gli conceda di mettere la freccia, “giusto perché c’è un giornalista in auto”, si ostina a passare col rosso all’ultimo semaforo. Maltese in realtà nega:”E’ passata col verde!”. Ma la Barale cita il titolo dell commedia che la vede impegnata a teatro:”Se devi dire una bugia dilla grossa!”.

@dario.maltese 😜👍🚀😘 Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 31 Lug 2019 alle ore 5:31 PDT





