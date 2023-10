Paola Barale e gli insulti choc: “Dicono che uccido figli”/ “Haters mi scrivono che sono vecchia e finita”

Paola Barale torna a parlare del suo rapporto con gli haters a Verissimo: “Oggi sono tutti arrabbiati…”

“Sto bene, me la godo e faccio ciò che mi piace. Non ho una quotidianità che mi costringe a fare le stesse cose e questa è una fortuna”. Con queste parole Paola Barale fa il punto della situazione sulla sua vita a Verissimo. Alla conduttrice rivela però il suo rapporto complicato coi social e soprattutto con gli haters: “Non mi sento una che uccide bambini, io li amo alla follia. Ci permettono di restare giovane e vedere la vita con entusiasmo”.

“Viviamo in una società dove tutti sono arrabbiati e hanno a disposizione un mezzo che viene sfruttato molto male. I social dovrebbero essere inclusivi, invece non ci rendiamo conto che ne siamo vittime”, dice a proposito di chi la insulta quotidianamente. La showgirl deve fare i conti con commenti poco costruttivi e a volte il morale ne risente.

Gli insulti a Paola Barale: “Mi scrivono che sono vecchia e finita”

“Mi scrivono che sono vecchia e finita”, racconta Paola Barale, che auspica ad una maggiore regolamentazione dei social in futuro. “Bisognerebbe regolamentare i social, chi scrive cose pesanti dovrebbe essere perseguito. Gossip? Non mi piace essere raccontata per questo. Quando sono a casa mia sono un personaggio privato. Se a casa mia decido di fare una cosa che non voglio rendere pubblica, non capisco perché dovrei farlo”, continua Paola Barale nell’intervista con Silvia Toffanin.

La conduttrice le chiede se ci siano novità dal punto di vista sentimentale, ma la Barale è sibillina: “Ho amici molto accoglienti e divertenti”, conclude.

