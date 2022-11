Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle 2022/ L’attesa svolta sexy dopo le pressioni della giuria?

Paola Barale e Roly Maden, Ballando con le Stelle: grande fiducia, ma la giuria…

Il percorso di Paola Barale e Roly Maden a Ballando con le stelle viene apprezzato dal pubblico che però non sopporta la pesantezza della giuria che ogni settimana la showgirl è costretta a sorbire. È rigida ma intellettualmente molto onesta perché le stanno addossando aspettative molto alte che non rispecchiano quello che lei è oggi. C’è chi invece prova rabbia perché è una bella donna e molto sensuale ma non riesce a sbloccarsi nel ballo. Anche se impara bene i movimenti, resta legnosa.

Qualche follower addossa le responsabilità al maestro che non riesce a far uscire fuori il meglio dalla sua allieva. È vero, forse tutti si aspettano troppo da lei e questo lo percepisce. Peccato, perché se riuscisse a lasciarsi andare sarebbe fantastica. Dopo cinque puntate, il pubblico si aspetta un netto miglioramento, purtroppo secondo qualche utente va al rallentatore e pare di vederla alla moviola. Se continua così è probabile l’eliminazione.

Una sensuale rumba per Paola Barale e Roly Maden

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Paola Barale e Roly Maden hanno presentato una sensuale Rumba. L’esibizione ha ottenuto appena la sufficienza, l’unico ad aver dato 8 è stato Mariotto. Purtroppo la Barale è stata penalizzata dal Malus di 10 punti e il suo punteggio alla fine è sceso a 20 punti. La showgirl ancora non è riuscita a convincere la giuria che la vorrebbe più sciolta, mentre invece fatica a lasciarsi andare. Per Carolyn Smith qualche piccolo miglioramento c’è stato, ma c’è ancora molto da fare. Canino ha trovato l’esibizione “moscia” e l’unica cosa che accomuna la Barale alla danza è il suo ex marito Gianni Sperti. Purtroppo Paola non riesce a lasciarsi andare alla passione, i tempi sono cambiati, con i social la gente è pronta a giudicare nell’immediato e questa pressione la percepisce e la limita, però è venuta a Ballando anche per superare questo problema.

La pressione della giuria sulla lato sexy di Paola Barale

Paola Barale sente la pressione della giuria, non fa in tempo a finire l’esibizione che viene massacrata. Le aspettative verso di lei sono alte e viene rimproverata dalla Lucarelli perché ancora è inchiodata alla prima puntata. La Barale è stata un’icona degli anni ‘90, come ha ricordato Canino e quello che infastidisce Paola e che molte persone sono rimaste legate a un ricordo che purtroppo è lontano dalla realtà. Evidentemente ha lasciato un ricordo molto importante, ma le cose vanno avanti, si cambia, si cresce, si matura e si creano delle sovrastrutture con alcuni limiti che non si vogliono superare.

Grazie a Ballando con le Stelle, la Barale è riuscita ad affrontare il problema, facendo un piccolo passo in avanti. Il programma la sta facendo sentire bene, poiché è qualcosa che va al di là del ballo, si sente piena di entusiasmo e di nuovo “friccicarella”. Le dispiacerebbe molto uscire dallo show. Anche il suo maestro la sente molto rigida, vorrebbe che si lasciasse andare. Questa settimana la Rumba l’ha messa in difficoltà. È un ballo passionale, lei è del parere che in due si fa di più, però in passato è rimasta delusa e ora è diventata troppo diffidente.











