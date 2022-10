PAOLA BARALE E ROLY MADEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Avrà sbloccato il bacino? Lite sfiorata per ora…

Paola Barale e Roly Maden a Ballando con le stelle: avvio ricco di critiche e lite sfiorata… per ora

Roly Maden è sembrato comunque a suo agio nell’accompagnare Paola Barale a Ballando con le stelle, affermando di trovare comunque ben disposta la compagna ad apprendere e cimentarsi con i diversi stili di danza. Considerando i diversi commenti sui social il giudizio sulla coppia è ancora poco chiaro; non è possibile definire se il parere sia più negativo o positivo. E’ palese quindi quanto sia necessaria un’altra esibizione o più per un giudizio più netto in merito.

Paola Barale avvisa la giuria di Ballando con le Stelle/ "Spero non mi parta il nervo..."

Nella prossima puntata cercheranno certamente di scrollarsi di dosso l’etichetta ottenuta nella scorsa serata, tentando così di scalare posti in classifica. Un elemento chiave sarà la scelta del pezzo giusto e dello stile più congruo alle competenze più della Barale che di Maden. E scoccano già le scintille, ad iniziare dall’accusa di Mariotto di avere un bacino poco mobile.

Roly Maden, chi è il ballerino con Paola Barale/ "ho avuto un'infanzia difficile"

Paola Barale nella prima puntata di Ballando con le stelle

Paola Barale e Roly Malen hanno avuto un buon approccio a Ballando con le stelle. Entrambi erano tra i più quotati per una resa degna di nota nel corso della prima puntata, a dispetto di ciò che realmente è accaduto. Di fatto, il cha cha cha proposto non ha convinto del tutto la giuria, che ha giudicato in maniera non proprio positiva il risultato. In particolare, la Lucarelli è stata piuttosto piccata e dura nel giudizio, con la solita ironia tagliente che la contraddistingue. Nello specifico, ha voluto sottolineare quanto sia sembrata imbrigliata in una maschera senza la libertà di liberarsi in tutta la sua abilità. A tal proposito, ha lanciato una frecciata verso la Barale invitandola a non indossare più maschere e filtri come spesso ha fatto nel corso della sua vita professionale.

Paola Barale, sexy e provocante a Ballando con le Stelle/ Fisico pazzesco a 55 anni

Altrettanto duro è stato Mariotto, su certi aspetti concorde con la Lucarelli. Dal suo punto di vista Paola è sembrata troppo imbrigliata e poco sciolta, a discapito dell’esibizione e dello spazio di manovra di Roly Maden. Entrambi i componenti della coppia non hanno però ceduto a sterili polemiche e accettato con il sorriso il giudizio della giuria. Il totale ottenuto è stato comunque un timido undicesimo posto con soli 28 punti collezionati. Anche nel post gara nessuno dei protagonisti si è pronunciato sull’esito della prima esibizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA