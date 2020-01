Paola Barale/ “Sono stata accusata di crack ed eroina, tutto fatto a tavolino”

Paola Barale ospite a La Confessione di Peter Gomez sul Nove ha parlato della sua vita privata soffermandosi su un particolare davvero spiacevole. Correva l’estate del 2001 quando la showgirl viene accusata di essere in possesso di droga rivenuta in un’abitazione affittata all’Isola D’Elba in compagnia di alcuni amici. A ricostruire l’intera vicenda è stato il giornalista e conduttore Peter Gomez: “in una casa presa in affitto da lei e altre persone nell’estate del 2001 all’Isola D’Elba, arrivano i carabinieri e trovano della marijuana”. La Barale appare subito risentita nel parlare di questa cosa, infatti replica dicendo: “io non amo parlare di questo aneddoto perché è costato sette anni di processo”. Poco dopo però la bellissima showgirl fa una serie di precisazioni in merito alla vicenda: “i carabinieri non arrivano in casa”.

Paola Barale: “crack ed eroina? Mai visti vita mai”

Paola Barale, parlando della vicenda di droga che l’ha visto protagonista diciannove anni fa, racconta: “io non sono stata accusata di marijuana, io sono stata accusata di crack, che non ho mai visto in vita mia, eroina, che non ho mai visto in vita mia”. Non solo, in quell’occasione la showgirl è stata accusata anche di essere lesbica e di praticare giochi erotici a letto come precisa la stessa: “siccome dormivo con una mia amica, tra l’altro mia testimone di nozze sono stata accusata sui giornali di essere lesbica e di fare dei giochi erotici con tanto di oggetti di piacere nel letto”. Accuse infamanti a cui la Barale ha replicato con tanto di causa durante sette lunghi anni. “Ho fatto causa per tutte le cose che non erano vere” ha detto la Barale che è convinta “questa cosa è stata messa su a tavolino da qualcuno, perché non è possibile”. Lo stesso Peter Gomez lancia una ipotesi non così lontana dalle dichiarazioni della conduttrice: “Secondo lei è un caso che sia avvenuto nell’estate del 2001 quando finiva la sua carriera televisiva e lei sarebbe dovuta rientrare?”. La replica della Barale non lascia alcun dubbio: “io mi sono fatta delle domande però siccome nessuno mi ha dato delle risposte certe, io cerco di andare avanti, ma è stata una cosa molto, molto spiacevole”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA