Paola Barale:”Mike Bongiorno? Mi ha fatto un culo in studio, davanti a tutti”/ La rivelazione della showgirl

Fra le vallette storiche di Mike Bongiorno, Paola Barale sarà forse una delle poche a riuscire a trovare grazie a La Ruota della Fortuna la possibilità di fare un passo avanti nella carriera televisiva. Dopo alcuni anni di militanza nel quiz show, la bionda showgirl infatti verrà notata non solo dal pubblico, ma anche da Gerry Scotti che la sceglierà per l’edizione ’95/’96 del suo La sai l’ultima?, offrendole però il posto da co-conduttrice. Un vero salto in avanti per la Barale, che non si farà sfuggire un’occasione di questa portata. Anche se pagherà pegno sotto altri punti di vista, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Mike. “Mi ha fatto un culo in studio, davanti a tutti“, rivela a Non disturbare poco tempo fa. L’ira del conduttore continuerà anche in seguito: “dovevamo registrare ancora un mese di puntate in 15 giorni“, continua la Barale, rivelando che da quel momento in poi Bongiorno sceglierà di non rivolgerle più la parola. Mike Bongiorno sarà protagonista dello speciale Maurizio Costanzo Show – Allegria che Canale 5 manderà in onda nella sua prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019. Fra gli spezzoni di sicuro rivedremo il conduttore nel periodo d’oro degli anni Novanta, quando avrà al suo fianco la Barale per ben sette anni, prima della rottura del loro sodalizio. “Quasi come una sgridata da padre e figlia“, sottolinea la Barale spiegando come mai non abbia mai portato rancore al mentore per quel suo gesto furioso.

Paola Barale ricorda le gaffe di Mike Bongiorno

C’è un motivo ben preciso secondo Paola Barale che spingerà Mike Bongiorno a sceglierla come sua valletta a La Ruota della Fortuna. Il merito è tutto di Madonna, o meglio della forte somiglianza fra la showgirl e la celebre regina del pop. Negli anni Ottanta e Novanta, la Barale infatti è conosciuta più che altro come sosia dell’artista, tanto da ricevere ingaggi importanti. “Prendevo un milione di lire a serata“, specifica a Non disturbare. Nel corso dell’intervista nello studio di Paola Perego, la bionda showgirl ricorda anche alcune delle gaffes di Bongiorno, una delle particolarità che lo renderà ancora più simpatico agli occhi degli italiani. In particolare rievoca quella puntata in cui un concorrente, tale Giancarlo, dovrà completare una frase sull’Amazzonia indovinando le lettere mancanti. “La soluzione era ‘vinsero battaglie grazie alla loro foga’. Però lui disse f*ga“, ricorda con affetto la Barale. Sarà a Mike che dovrà a tutti gli effetti il proprio successo in tv, dato che ancora oggi viene ricordata per il suo lavoro al fianco del conduttore, nonostante siano trascorsi oltre 20 anni da quel magico incontro in studio.

