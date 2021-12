Paola Cardinale, chi è la fidanzata di Biagio Antonacci/ Giornalista e già mamma…

Paola Cardinale è la fidanzata di Biagio Antonacci, al suo fianco da quattordici anni e che oggi ha messo al mondo il piccolo Carlo, terzo figlio per il cantautore milanese e secondo per lei. Paola Cardinale, giornalista e originaria di Genova, prima d’incontrare Biagio Antonacci, ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore Massimo Brambati, padre della sua prima figlia, Benedetta, nata nel 1999. Con Biagio Antonacci ha così ripetuto l’esperienza della maternità esattamente come il compagno.

A distanza di anni, infatti, entrambi stanno vivendo nuovamente l’esperienza di avere un figlio piccolo. Se Paola era già mamma di Benedetta, Antonacci era papà di Giovanni e Paolo, nati dal suo matrimonio con Marianna Morandi. Nella sua vita, poi, è arrivata Paola che, da quattordici anni lo rende sereno e felice e con cui oggi ha coronato l’amore con la nascita del primo figlio insieme.

Paola Cardinale, fidanzata Biagio Antonacci: discreta e super riservata

La storia d’amore tra Paola Cardinale e Biagio Antonacci, nonostante duri da quattordici anni, non è mai stata oggetto di pettegolezzi e gossip vari. Antonacci, pur essendo presente sui social, condivide pochissimo della propria vita privata e lo stesso fa la compagna che è super discreta e riservata.

Anche la notizia della gravidanza è trapelata solo nelle ultime settimane. Entrambi hanno scelto di vivere i nove mesi della gravidanza in totale serenità e riservatezza e solo oggi il cantautore ha annunciato la nascita del suo terzogenito condividendo la propria gioia con i fans che lo seguono da anni. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio”, ha scritto Antonacci.

