Biagio Antonacci a Domenica In confessione choc: “Fatto stalking a Ron”/ “Violenza su donne? Ecco cosa penso

Biaggio Antonacci spiazza a Domenica In: “Ho perseguitato Ron perché era uno dei miei idoli

Nella puntata di oggi di Domenica In è stato ospite Biagio Antonacci. Il cantante ha concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui si è sbilanciato tra vita privata e carriera partendo dai suoi esordi. Ed in pochi sanno, per esempio, che da giovanissimo per inseguire il suo sogno di diventare un cantante è persino arrivato a perseguitare Ron: “Ero militare nell’Arma dei Carabinieri e mi mandano nella Stazione di Garlasco dove viveva Ron che era uno dei miei più grandi idoli, allora dico ‘quando passa la macchina di Ron ditegli che lo inseguiamo, in senso buono, perché lo voglio conoscere e gli voglio parlare’ e così è successo.”

Biagio Antonacci a Domenica In ha continuato poi il suo aneddoto su Ron. Ha aggiunto che lui chiaramente lo ha preso per un pazzo e poi ha aggiunto: “Nel frattempo ha ascoltato le mie canzoni, era molto preso però mi ha sempre detto ‘tu hai una personalità incredibile hai le caratteristiche per continuare ma continua a lavorare, fai il geometra perché devi avere il posto fisso sempre però sogna, canta, vivi e spera’ e io così ho fatto.” In seguito Antonacci ha partecipato a Sanremo giovani, fu eliminato e ritornò a lavorare in cantiere ma non ha mai abbandonato il suo sogno e visti i risultati ha fatto benissimo. Spazio ha avuto durante l’intervista anche il rapporto del cantante con due grandi artisti e soprattutto due grandi amici Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.

Biagio Antonacci lancia un monito a Domenica In: “A certi uomini manca il coraggio”

Ospite a Domenica In Biagio Antonacci, parlando del testo di uno dei suoi successi più grandi Se io se lei, ha lanciato un monito a tutti coloro che identificano l’amore con il possesso: “Vorrei stampare nella testa degli uomini che non hanno il coraggio di rispettare la donna che hanno amato, sono stati anche amati ma non hanno il coraggio di lasciare andare e allora subentra questo fatto assurdo che si chiama violenza. Questa canzone stampatevela qua (toccandosi la fronte, ndr)”

Biagio Antonacci, infine, dopo aver confessato che spesso essere ospite in televisione gli mette ansia ha parlato ovviamente del suo ultimo album, dal titolo L’inizio da cui è tratto anche il brano inedito Lasciati Pensare, molto intimistico e profondo che ha fatto ascoltare per la prima volta nel salotto di Mara Venier a Domenica In.











