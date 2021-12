Biagio Antonacci papà tris/ È nato il primo figlio con la compagna Paola Cardinale

Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. Il cantante ha avuto un bambino insieme alla compagna Paola Cardinale, con la quale condivide la propria vita ormai da tanti anni. A dare la bellissima notizia, pochi giorni prima di Natale, è stato lo stesso artista, che sui social ha postato un fiocco azzurro posto su di un albero, annunciando così l’arrivo del suo terzo bimbo, Carlo. Le parole scelte per annunciare la nascita di una nuova vita sono, come sempre accade anche nei testi dei suoi capolavori, scelte con cura. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” si legge sul profilo Instagram di Biagio.

Biagio Antonacci papà per la terza volta?/ La compagna Paola sarebbe incinta

Per Biagio Antonacci si tratta del terzo figlio dopo Paolo e Giovanni, ma il primo con la compagna Paola Cardinale. La coppia non aveva mai annunciato pubblicamente la gravidanza, tenendo altissimo il muro di privacy. Nei mesi scorsi, comunque, era trapelata qualche notizia sulla possibilità che la coppia aspettasse un figlio, mai confermata però da nessuno dei due, fino al post Instagram che annuncia la bellissima news. Alla coppia sono arrivati immediatamente gli auguri di fan e colleghi, come Carlo Conti e Rudy Zerbi.

Giovanni Antonacci, il figlio di Biagio ad Amici?/ "Sì, starei agli ultimi banchi"

Biagio Antonacci e Paola Cardinale, una vita insieme

La storia d’amore tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale è esplosa nel 2004, quando i due si sono conosciuti e innamorati. Prima di cominciare la relazione con la compagna attuale e mamma di Carlo, il cantante aveva avuto un lungo rapporto – durato dal 1993 al 2002 – con Marianna Morandi, figlia di Gianni, con la quale aveva avuto i primi due figli, Paolo e Giovanni, che come il papà lavorano nel mondo della musica.

Anche Paola Cardinale ha una figlia nata da una relazione precedente, con il calciatore Massimo Brambati. Paola, che ha 13 anni in meno rispetto al cantante, è classe 1976 e ha cominciato la sua carriera da giornalista in programmi sportivi e in particolare modo in “Derby”, in onda su Telenord. Da quando ha iniziato la relazione con il cantautore, la donna è sparita quasi completamente dai riflettori: come ha scritto lo stesso Biagio in una dolcissima dedica di qualche tempo fa, a lei non serve apparire. I due, molto riservati e tenaci difensori della propria privacy, hanno voluto annunciare l’arrivo del frutto del loro lungo amore: dopo 17 anni insieme è nato Carlo.

Marianna Morandi, ex Biagio Antonacci e figli/ "Stima reciproca tra ex compagni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA