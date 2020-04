Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ Lui: “Ci scegliamo ogni giorno”

Pubblicità

Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci, il cantante ospite del concerto – evento “Stasera Laura – Ho creduto in un sogno” trasmesso in replica martedì 21 aprile 2020 in prima serata su Raiuno. Un amore importante quello tra il cantautore e la donna che si sono conosciuti nel 2004 e da allora sono inseparabili. Nonostante la differenza di età, lei ha 13 in meno rispetto al cantante, la coppia è sempre più complice ed innamorata. Vivono a Milano con Benedetta, la figlia di Paola e sono felici. Sulla coppia però non è dato sapere di più visto che hanno sempre preferito mantenere un profilo discreto e riservato sulla propria vita privata. La Cardinale, infatti, non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni sulla sua storia con Antonacci, a differenza dell’artista che in alcune occasioni ha parlato del suo privato. “Non mi sono mai sposato, ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico” ha detto Antonacci durante una delle interviste rilasciate alla stampa.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale: matrimonio in arrivo?

A volte l’amore non ha bisogno di documenti o altro. Lo sa bene Biagio Antonacci che da sedici anni a questa parte è felicemente legato alla compagna Paola Cardinale. Dopo la lunga storia d’amore con Marianna Morandi, figlia di Gianni e madre dei suoi due figli Paolo e Giovanni, Biagio ha ritrovato la serenità tra le braccia di Paola su cui ha detto: “con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini”. Nonostante i due non si siano mai sposati, la coppia aveva rivelato di essere pronta al grande passo: una bellissima cerimonia presso l’Isola d’Elba, ma poi la cosa è scemata. Anche se il matrimonio non c’è ancora stato, Biagio e Paola continuano a vivere la loro storia d’amore condividendo di tanto anche qualche loro scatto con i fans sui social.



