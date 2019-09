Paola Caruso, chi è padre biologico/ “Un calciatore”: novità a Live Non è la d’Urso?

Chi è il padre biologico di Paola Caruso? L’ex Bonas di Avanti un altro spera di scoprirlo. E chissà se la nuova stagione di Live Non è la d’Urso le darà modo di chiudere un capitolo doloroso della sua vita. Grazie al programma di Barbara d’Urso ha scoperto chi è la madre biologica, la signora Imma, con cui oggi sarà ospite. Ma il caso non è ancora archiviato. Manca ancora un importante tassello. Durante le ultime puntate della scorsa stagione la mamma biologica le ha rivelato alcuni dettagli sul padre. Ha raccontato di aver avuto un breve flirt con un calciatore all’epoca famoso del Catanzaro e di essere rimasta incinta. Ha portato avanti la gravidanza senza dirgli nulla della bambina. L’uomo in questione è stato contattato dalla redazione di Live Non è la d’Urso, che lo ha messo al corrente di tutta la vicenda e di quanto dichiarato dalla signora Imma. Ma la risposta dell’uomo è stata tutt’altro che positiva.

PADRE BIOLOGICO PAOLA CARUSO, OGGI NUOVE RIVELAZIONI?

«Escludo che possa essere io il padre di Paola», ha tagliato corto l’uomo a Live Non è la d’Urso. Ha negato dunque di essere il padre biologico di Paola Caruso. «Sono passati 30 anni, ho una famiglia e non mi interessa». L’uomo ha poi augurato alla ragazza di trovare il suo vero padre. «Non conosco nessuna Immacolata, all’epoca le mie relazioni duravano massimo due mesi. Penso che lei abbia fatto il mio nome perché all’epoca ero uno dei più conosciuti e famosi, magari ha frequentato più di un calciatore». L’ex calciatore ha quindi rifiutato l’invito di incontrare la presunta figlia e quindi l’ex Bonas di Avanti un altro non ha potuto fare altro che accettare la decisione dell’uomo sperando che possa cambiare idea in futuro. Forse è arrivato questo momento ora? La speranza di conoscere il padre biologico non è mai svanita e la conduttrice Barbara d’Urso potrebbe forse aiutarla in questo, dopo averle fatto conoscere la madre biologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA