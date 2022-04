Paola Caruso, com’è cambiata dopo la chirurgia?/ Due ritocchi al naso e uno al seno

Questa sera a La Pupa e il Secchione Show farà il suo ingresso Paolo Caruso dopo il ricovero e i suoi problemi di salute. La donna, che si è fatta notare fin da subito come modella fino ad arrivare ad Avanti un Altro nel ruolo della Bonas. La pupa dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi nel 2016 ha deciso di sottoporsi ad alcuni ritocchi estetici che hanno cambiato il corpo della donna.

Paola Caruso, perchè entra solo ora come concorrente a La pupa e Il secchione/ Chi sarà il suo Pupo?

La showgirl ha ammesso di aver fatto già ricorso alla chirurgia in passato con un piccolo ritocco al seno all’età di 18 anni e successivamente ha gonfiato le sue labbra con delle punture di filler e si è sottoposta a due interventi al naso: il primo a seguito di un incidente a cavallo e il secondo per correggere alcune imperfezioni.

Paola Caruso "La Pupa e il Secchione"/ Torna in studio dopo il ricovero?

Paola Caruso in gara a La Pupa e il Secchione Show

Paola Caruso non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica durante la sua vita rivoluzionando la sua figura anche con il suo make up, infatti, se prima la ragazza era solita presentarsi con un trucco naturale adesso preferisce eye-liner scuri e contorno labbra marcati permettere in risalto il suo volto.

Paola Caruso questa sera dopo alcuni problemi dovuti alla sua allergia. A spiegare la sua situazione di salute è intervenuta la donna stessa spiegando: “Ero in quarantena per entrare nella villa, però io sono allergica alla moquette, alla polvere e agli acari. Ho resistito i primi giorni ma poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata finchè non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza”.

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA