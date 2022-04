Paola Caruso, perchè entra solo ora come concorrente a La pupa e Il secchione/ Chi sarà il suo Pupo?

Finalmente l’ingresso di Paola Caruso come concorrente de La Pupa e il Secchione Show

Paola Caruso entra ufficialmente in gara a La Pupa e il Secchione Show dopo alcuni problemi di salute. La ex concorrente de L’Isola dei Famosi è pronta a calarsi nel ruolo di pupa nella nuova edizione del reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. L’annuncio era nell’aria da alcuni giorni, ma finalmente possiamo darvene conferma. Del resto già durante l’ultima puntata dello show la Caruso in collegamento aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute: “sto un pò meglio, sto facendo la terapia. Respiro. Devo stare a riposo. Ho avuto una crisi allergica. Che paura, Barbara!”.

Paola Caruso, com'è cambiata dopo la chirurgia?/ Due ritocchi al naso e uno al seno

L’attrice calabrese ha quindi quasi annunciato in diretta la sua presenza nella nuova puntata dello show. E così sarà, visto che la Caruso è pronta ad entrare in gara a La Pupa e il Secchione Show e a conoscere il secchione con cui farà coppia.

Paola Caruso e i problemi di salute: cosa ha avuto?

Paola Caruso ha dovuto posticipare di diverse settimane il suo ingresso ne La Pupa e il Secchione Show per alcuni problemi di salute. A rivelarlo è stata proprio la showgirl sui social: “ho visto che è uscita la notizia che non sto bene. Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa de ‘La Pupa e il Secchione’, però io sono allergica alla moquette, alla polvere, agli acari. Ho resistito i primi giorni ma poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata e aumentata finché non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza. Adesso sto in ospedale, mi stanno facendo la terapia. Sto un po’ meglio ma non sto proprio bene. Ho tossito troppo”.

Paola Caruso "La Pupa e il Secchione"/ Torna in studio dopo il ricovero?

Un momento difficile per la Caruso che è stata trasportata anche d’urgenza in un ospedale romano facendo preoccupare non poco i familiari e i suoi tanti follower, ma per fortuna è tutto passato!

LEGGI ANCHE:

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA