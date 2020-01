PAOLA CARUSO E MICHELINO/ Tornato il sereno con Francesco Caserta? (Domenica Live)

Paola Caruso e il figlio Michelino potrebbero finalmente aver ricevuto il regalo di Natale che tanto desideravano. In occasione della festività, i fan hanno scoperto grazie a un post della showgirl che Francesco Caserta, il padre del bambino, potrebbe aver regalato al piccolo un’automobilina giocattolo. La piccola Ferrari in bella vista, con a bordo il suo baby autista, è saltata subito agli occhi degli ammiratori dell’ex Bonas, che fra gli hashtag ha scritto anche ‘è uguale al papà’. Il cielo sembra tornato sereno fra i due ex fidanzati, che hanno interrotto i loro rapporti poco prima della nascita di Michelino. Nelle ultime settimane infatti, Paola e Francesco si sono scambiati diversi like sui social che fanno pensare e sperare a un lieto fine. Il ‘mi piace’ di Francesco spunta anche fra quelli dati proprio allo scatto natalizio, anche se non si tratta dell’unico contatto fra i due.

PAOLA CARUSO E MICHELINO, RIAVVICINAMENTO CON FRANCESCO CASERTA?

Nei giorni successivi, la Caruso ha pubblicato uno scatto piccante in cui posa in lingerie e sembra proprio che Caserta abbia gradito la visione. Nessun ritorno di fiamma però: mentre c’è chi grida entusiasta alla reunion fra i due ex fidanzati, Paola e Francesco hanno trascorso il Capodanno in località diverse. Sintomo che il cielo sia sereno sì, ma i cuoricini sono assenti. Potrebbe essere finita la battaglia legale che Paola Caruso ha iniziato contro l’ex Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino. Mentre il bambino ha compiuto da poco il suo decimo mese di vita, fra i due genitori sembra essere ritornato il sereno. Anche se l’ultimo attacco fra la showgirl e la famiglia Caserta risale allo scorso dicembre, a causa di alcune foto che l’ex Bonas ha pubblicato su Instagram in cui sono presenti sia Michelino che Gabriele, il figlio che Francesco ha avuto da una precedente relazione.

I COMMENTI DEGLI HATERS

Nonostante i commenti di apprezzamento da parte dei fan, anche gli haters si sono fatti sentire. Pure diverse settimane dopo la pubblicazione dello scatto: “Una donna quando diventa madre dona al figlio 2 cose, il padre e il nome”, scrive qualcuno. “Prima di mettere al mondo i miei figli, chiesi al mio fidanzato il consenso e anche la sicurezza che, a prescindere da tutto, sarebbero stati voluti”, aggiunge. La bufera sembra non essersi placata quindi, anche se Francesco Caserta potrebbe aver deciso invece, proprio in base a questo incontro fra i due figli, di ritornare sui propri passi e iniziare ad avere un rapporto civile con la sua ex per il bene di Michelino. Oggi, 19 gennaio 2020, Paola Caruso e Michelino saranno ospiti di Domenica Live per parlare delle ultime novità e forse anche per svelare altri retroscena in merito a quanto accaduto durante l’ultimo Natale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA