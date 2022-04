Paola Caruso espulsa da La Pupa e il Secchione show?/ “Aggressione a Mila Suarez”

Provvedimenti disciplinari in arrivo per alcuni concorrenti de La pupa e il secchione show 2022. Secondo quanto anticipato da Barbara D’Urso, nel corso della puntata in onda questa sera su Italia 1, saranno adottati dei provvedimenti che influenzeranno il percorso di uno o più concorrenti all’interno del reality per un forte litigio che ha scosso la villa in cui vivono pupe e secchioni, pupi e secchione. I protagonisti della lite sono state Mila Suarez e Paola Caruso. Le due pupe, stando a quanto raccontato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, hanno litigato in modo molto acceso, fino a quando Paola avrebbe reagito ad una provocazione di Mila, dandole uno schiaffo.

Barbara D’Urso non ha chiarito le dinamiche precise della lite, né ha mostrato il filmato dell’aggressione, che andrà in onda a La Pupa e il Secchione show questa sera, su Italia 1. “Sarà per me una puntata complicata”, ha annunciato la conduttrice, pronta a tirare nuovamente fuori la “busta brutta brutta brutta” con la quale annuncerà un grave provvedimento disciplinare, probabilmente proprio ai danni di Paola Caruso, rea di aver messo le mani addosso a Mila.

Provvedimento disciplinare per Gianmarco Onestini a La pupa e il secchione show?

Secondo le prime anticipazioni sulla lite tra Mila Suarez e Paola Caruso di cui si parlerà nel corso della nuova puntata de La pupa e il secchione show 2022, pare che abbia avuto un suo importante ruolo Gianmarco Onestini. Sembra, infatti, che Onestini si sia lasciato andare a parole forti contro Mila e Paola, come svela il Messaggero. Parole che, questa sera, potrebbero chiamare in causa anche il fratello di Luca Onestini in questa delicata vicenda. Pare, inoltre, che sia stato proprio lui, con l’aiuto di Mirko Gancitano, a dividere le due pupe quando la situazione in villa è precipitata.

“Sono stata svegliata questa mattina dalla notizia che c’era stata una lite molto forte tra Paola Caruso e Mila Suarez. La cosa grave è che questo litigio è poi sfociata in un’aggressione fisica e questo, ovviamente, comporterà delle conseguenze”, ha spiegato Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 del 12 aprile. Su Twitter, inoltre, la conduttrice ha scritto: “Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a LaPupa e il secchione show verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!”. Cosa accadrà? Lo scopriremo questa sera.













