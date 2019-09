Paola Caruso/ Indovina l’età: quanti anni ha? La dedica speciale al figlio Michelino

Paola Caruso sarà questa sera tra le protagoniste della nuova stagione di Guess my age – indovina l’età. Dopo due fortunatissime edizioni, Enrico Papi torna su TV8 con il suo imperdibile appuntamento del preserale, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30. qual è l’unica regola del programma? Indovinare l’età di 7 sconosciuti. Il concorrente dovrà proteggere il montepremi di 100 mila euro, e nelle prime puntate potrà usufruire dell’aiuto di un partner famoso per cercare di indovinare l’anno di nascita di 7 persone sconosciute. Tra gli ospiti d’eccezione di oggi ci saranno le showgirl Paola Caruso e Costanza Caracciolo, neomamme, gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, il modello Francesco Monte e l’astrologo Paolo Fox. E ancora, Davide Camicioli, Mara Sangiorgio e Matteo Bobbi, volti del mondo dei motori già noti al pubblico di TV8 ed infine, Enrica Bonaccorti, che tornerà sul piccolo schermo proprio su TV8 con il programma “Ho qualcosa da dirti”.

Paola Caruso, la dedica speciale al piccolo Michelino

Paola Caruso dopo essere diventata mamma del piccolo Michelino, ha mostrato agli estimatori tutta la sua parte dolce e amorevole. Recentemente, intervistata tra le pagine di Nuovo, ha anche parlato di Barbara d’Urso, dedicandole parole di stima e affetto. “Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara d’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”, ha dichiarato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Poi ha parlato del figlio: “Michelino è fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene”. Proprio oggi, il piccolo compie 6 mesi e per l’occasione, la sua mamma ha scritto una dedica speciale: “Oggi sono 6 mesi…6 mesi di un amore indescrivibile…6 mesi in cui ho trovato il senso della mia vita…ti amo figlio mio”.

