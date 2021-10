Paola Caruso, nuovo amore dopo Dario Socci?/ Spunta un giovane politico

Nuovo amore per Paola Caruso? La showgirl è reduce dalla storia con Dario Socci con cui ha vissuto una relazione durata qualche mese e che è finita a detta del pugile perchè Paola era concentrata giustamente sul suo “essere madre”. Dopo la fine della relazione, attraverso le pagine del settimanale Di Più, il pugile aveva chiesto una seconda possibilità alla Caruso.

“Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”. Paola, però, stando a quello che scrive Alberto Dandolo, starebbe frequentando un altro uomo.

Paola Caruso ha un nuovo fidanzato?

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo nella rubrica “Ah Saperlo” del settimanale Oggi nel numero in edicola del 14 ottobre, nella vita di Paola Caruso ci sarebbe un nuovo amore. “La showgirl, archiviata la storia col pugile Dario Socci pare aver trovato un nuovo amore”, scrive Alberto Dandolo.

Ma chi è l’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della showgiril? L’identità resta top secret, ma pare sia un rappresentante della politica italiana. “Dicono il suo cuore abbia cominciato a battere per un giovane politico del centro destra. Di chi si tratta? Ah saperlo”, conclude Dandolo. Paola Caruso, per il momento, non commenta il nuovo gossip e sui social si mostra solo in compagnia del figlio. Confermerà o smentirà di avere un nuovo amore?

