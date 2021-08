Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati/ Il pugile: “Tornerò ad amarti se vorrai”

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati. L’annuncio è stato dato oltre un mese fa, ma il pugile continua a pensare alla showgirl. È stata proprio quest’ultima, infatti, a mettere un punto alla loro relazione, seppure le motivazioni non siano state rese note nei dettagli. Il trentatreenne, ad ogni modo, vuole un’altra chance.

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati/ "Non c'erano presupposti per il futuro"

“The Italian Trouble” (così è soprannominato nel mondo del pugilato), per questa ragione, ha scritto una lettera alla ormai ex fidanzata. La dichiarazione d’amore è stata pubblicata tra le pagine del settimanale DiPiù. “Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”, ha scritto. La sua speranza è che le cose possano cambiare in un futuro recente. Chissà cosa ne pensa, tuttavia, la ex Bonas di Avanti un altro.

Paola Caruso e Dario Socci in crisi?/ Lei "Momento delicato, non me la sento di..."

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati: la lettera del pugile

“Giorno dopo giorno ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Però, forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più”. Così Dario Socci, tra le righe di DiPiù, ha ripercorso la storia d’amore con Paola Caruso: i due si sono lasciati dopo soltanto qualche mese dall’inizio della relazione. Quest’ultima, tuttavia, sembrerebbe essere stata molto intensa.

Paola Caruso, da parte sua, non è molto fortunata in amore. Dopo la triste fine della storia con Moreno Merlo, padre di Michelino, ecco adesso un’altra delusione. A detta di Dario Socci, la showgirl era troppo concentrata sul suo “essere madre” piuttosto che sull’“essere compagna”. Nonostante ciò, vuole riprovarci. “Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”.

PAOLA CARUSO/ “Dario Socci? Molto presa: non l’ho ancora presentato alle mie mamme”

© RIPRODUZIONE RISERVATA