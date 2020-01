Paola Caruso, pace fatta con Francesco Caserta?/ Novità sulla coppia a Pomeriggio 5!

Cosa sta accadendo tra Paola Caruso e il suo ex Francesco Caserta? Il gossip riparte e più forte di prima da quando alcuni utenti hanno notato strani movimenti su Instagram. In particolare pare ci sia stato uno scambio di like social tra Paola e il papà di Michelino che potrebbe preannunciare novità in arrivo. Oggi la showgirl sarà ospite di Barbara D’Urso per raccontare nei dettagli quanto accaduto nel corso di queste festività e confermare o smentire il possibile riavvicinamento al suo ex. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena qualora la Caruso confermasse che effettivamente sia lei che Francesco Caserta hanno deciso di fare un passo indietro dopo una guerra privata e mediatica che è durata mesi e mesi, prima e dopo la nascita del loro figlio Michele.

Paola Caruso e Francesco Caserta: pace dopo la guerra?

La domanda nasce dunque spontanea: Francesco Caserta avrà accettato di incontrare e, dunque, riconoscere il figlio avuto da Paola Caruso? D’altronde in più occasioni l’ex Bonas di Avanti un altro ha sottolineato la totale assenza di Caserta dalla nascita di Michelino. Sin dal primo momento, d’altronde, la Caruso ha dichiarato ferma e decisa che il padre del bambino è Francesco: “Io ho le prove che questo bimbo è figlio suo, certo, io ho tutto. – ha dichiarato proprio nel salotto della D’Urso tempo fa – Ho anche visto questo bambino che è il fratello di mio figlio, lui sa di chi è figlio e Francesco lo vede anche mentre io non l’ho mai saputo che esistesse”. E chissà che oggi, proprio a Pomeriggio 5, non arrivino grandi novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA