PAOLA CARUSO/ Pronta a rispondere alle nuove accuse di Floriana Secondi (Domenica Live)

Paola Caruso dovrà ancora affrontare le accuse del suo ex e di Floriana Secondi. I tre stanno dando vita ad una guerra senza fine e sembra che l’ex gieffina abbia altre prove da mostrare contro la showgirl e il suo ex Daniele Pompili. L’occasione di rivelare la sua verità le verrà data nella puntata di Domenica Live di oggi, 2 febbraio 2020, dove la Caruso sarà presente per rispondere alle nuove accuse. Nessun commento intanto sui social in merito a quanto sta accadendo. L’ultimo post riguarda invece una foto scattata con Barbara d’Urso e Francesca De Andrè, un repost dal profilo della conduttrice, che scrive “Questa sera gambe e stivali”. Clicca qui per guardare la foto di Paola Caruso. Tutto sembra sereno quindi e i suoi sostenitori non intendono retrocedere: credono all’ex Bonas su tutta la linea. La diretta interessata invece divide il tempo fra tv e il suo lavoro da mamma: nelle Stories vediamo Michelino, intento a giocare con un finto pesciolino tutto giallo, elettrico e parlante. Sulle presunte bugie di Paola però è intervenuto di recente anche Ivan Gonzales, che a Pomeriggio Cinque ha avuto un faccia a faccia con la showgirl. “Io sono andato in albergo, sono entrato nella mia stanza e dopo dieci minuti hanno bussato: era Paola. L’ho portata nella stanza della mia manager e ho finto di stare male. Il problema di tutto è che non mi piacevi”, ha detto lo spagnolo negando di aver mai dormito con lei.

SONIA PATTARINO SI SCHIERA CON PAOLA CARUSO CONTRO IVAN GONZALEZ

C’è chi è dalla parte di Paola Caruso e chi invece l’attacca. Alla luce delle ultime dichiarazioni di Ivan Gonzalez, l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino ha deciso di dire la sua e di schierarsi dalla parte della showgirl. La ragazza, ha ha corteggiato Ivan durante il trono di Uomini e Donne, non ha digerito il fatto che l’ex gieffino abbia definito la loro “una storiella poco importante”. “Ti ha accusato di averla illusa con le tue manfrine”, ha detto in una lunga lettera a Dipiù parlando della Caruso e del suo ex, “ma con me hai fatto di peggio e ho deciso di scriverti questa lettera perchè mi hai ferito con il tuo atteggiamento. Noi siamo stati fidanzati nel vero senso della parola”. La web influencer sarda è sicura poi che Gonzalez abbia troncato il loro rapporto solo per partecipare al Gf Vip 4, “magari per iniziare una nuova storia, l’ennesima, in diretta tv. E ci stavi riuscendo, visto che stavi provando a sedurre Clizia Incorvaia”. Per questo la Pattarino crede nella versione della Caruso e nelle accuse che l’ex Bonas ha diretto a Ivan in queste ultime settimane.

