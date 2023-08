Paola Caruso scartata ai provini del GF?/ Lei sbotta: “Ma come ca**o state messi? Che tristezza”

Paola Caruso smentisce la partecipazione al GF: lo sfogo

Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5, i casting sono quasi terminati e le indiscrezioni sui possibili concorrenti circolano numerose. Secondo le voci che circolano sul web, Paola Caruso avrebbe fatto il provino per entrare nella casa più spiata d’Italia, ma sarebbe stata scartata ai casting.

L’ex Bonas di Avanti Un Altro, una volta venuta a conoscenza del gossip, si è infuriata sui social: “Secondo la scienza di alcuni pazzi (che nemmeno conosco), io avrei il tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Che tristezza infinita. Io adesso penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al Grande Fratello. Ma come ca**o state messi”. Caruso ha, dunque, smentito con forza questa la sua partecipazione al reality show.

Il piccolo Michele si è sottoposto a una delicata operazione, in seguito all’iniezione di un farmaco tossico che gli ha causato immobilità alle gambe. L’intervento del figlio di Paola Caruso è andato fortunatamente bene e, con la costante fisioterapia, potrà tornare a camminare come prima.

Sui social, l’ex Bonas di Avanti Un Altro ha raccontato la gioia provata per il ritorno a scuola di Michele: “L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita, perché siamo io e te”. A Verissimo la showgirl raccontava il dramma del suo bambino: “Oggi ho una sola possibilità che mio figlio torni a camminare senza il tutore ed è l’intervento. Ho deciso di farlo operare, altrimenti condanno mio figlio a una vita con il tutore. Farà l’intervento in Italia con un’equipe di medici italiani”.

