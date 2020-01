Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez/ Scene inedite della lite in ascensore a Pomeriggio 5!

Per mancanza di tempo, lo scontro nell’ascensore di Live non è la D’Urso tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez è stato interrotto sul più bello. Il loro confronto è andato avanti ma Barbara D’Urso ha lasciato parlare i due fuori dalla diretta. Le scene che domenica non sono andate in onda verranno però riproposte oggi, a Pomeriggio 5, con Paola e Ivan ospiti in studio. Scopriremo, dunque, cosa i due si sono detti nel noto ascensore di Canale 5. D’altronde, lo scontro domenica ha avuto inizio con toni abbastanza infastiditi, soprattutto quelli della Caruso. “Ci sono rimasta tanto male. Tu mi conosci. – ha infatti esordito la showgirl – Abbiamo fatto Superviviventes che ci ha legato. Io credevo veramente in te. Io ti ho voluto bene. Non ho mai parlato male di te. Io ho semplicemente detto che non avevamo avuto rapporti”.

Paola Caruso Vs Ivan Gonzalez: lo scontro continua a Pomeriggio 5

In tutta risposta, Ivan Gonzalez ha spiegato di aver detto di lei che, pur apprezzando la sua bellezza, non è il suo tipo. Paola Caruso ha però ricordato all’ex gieffino che nella Casa ha detto di lei ben altro: “Al Grande Fratello hai detto che sono falsa, costruita, bugiarda ma non è vero”. E ancora “Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. La mia sensazione è che fai così con tutte le donne, hai preso in giro tutte. Non metti il cuore in niente”. La conversazione è poi andata avanti ma l’attenzione a Live non è la D’Urso si è spostata su altro. Le telecamere hanno però continuato a registrare il loro scontro e oggi in studio vedremo, con i diretti interessati, cos’è realmente capitato tra i due.

