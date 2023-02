Paola, chi è la mamma di Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne/ Esterna con…

Paola, la mamma di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 6 febbraio, la tronista Lavinia Mauro ha deciso di sorprendere i suoi corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino non presentandosi in esterna. Al suo posto si è presentata mamma Paola che ha così incontrato i corteggiatori della figlia tra cui c’è quello che potrebbe essere il suo fidanzato. Il primo a presentarsi in esterna è Alessio Corvino il quale mostra una bambola di Ken, il maschio di Barbie, per lanciare una frecciatina alla tronista e sottolineare il desiderio di Lavinia di avere accanto un bambolotto.

Quando scopre che, in realtà, in esterna c’è la signora Paola, l’imbarazzo non manca. La signora si presenta e spiega che basterebbe un piccolo gesto per rendere felice la figlia come fa il padre che è un gentleman e che ha sempre trattato da principessa la figlia. Stesso discorso, poi, con Alessio Campoli.

Il gesto del padre di Lavinia Mauro

Dopo aver mandato in onda sia l’esterna di Alessio Corvino che quella di Alessio Campoli, Maria De Filippi torna in studio per il confronto tra la tronista e i suoi corteggiatori. In studio, poi, arriva un mazzo di fiori. “Da parte loro?“, chiede la tronista pensando ad un regalo da parte dei suoi corteggiatori non immaginando che, in realtà, il mittente dei fiori è il padre.

“La mia principessina con il cuore. Per sempre papà“, è il biglietto che Lavinia riceve insieme ai fiori e che Maria De Filippi legge mentre la tronista di emoziona. Un piccolo gesto che la tronista vorrebbe anche dai suoi corteggiatori tra cui sceglierà il ragazzo con cui costruire una storia d’amore lontano dalle telecamere.

