Paola & Chiara, l’ultima dichiarazione dopo la separazione/ “Anche divise ci saremo per sempre”

Negli ultimi giorni è scoppiato il caos per il famosissimo duo anni 2000 Paola & Chiara. Le due storiche cantanti di “Vamos a Bailar” hanno confessato il motivo della separazione, dopo anni di fuoco, di assenza e di ritorni “on fire”. Le due sorelle, star del pop stanno prendendo strade diverse ma hanno assicurato i fan che nonostante la divisione ci saranno per sempre, e continueranno a portare avanti la loro carriera in modi diversi: “Andremo avanti finché lo vorremo – ha dichiarato Paola Iezzi a Radio Kiss Kiss, dopo una domanda su un possibile ritorno a Sanremo della storica coppia.

Paola Iezzi, retroscena choc su Vamos a bailar: "Fu bocciata a Sanremo"/ "Liquidata con parole poco carine"

Durante l’intervista, tanti ricordi e un segreto sulla canzone con cui furono escluse da Sanremo, il tormentone “Vamos a Bailar”. “Sergio Bardotti liquidò la canzone con parole poco carine”, continua sempre Paola, che poi ha confessato che il direttore artistico ha chiesto scusa una volta visto l’enorme successo del pezzo.

Paola e Chiara, chi sono il compagno e l'ex marito?/ "Avevamo una relazione simbiotica"

Paola Iezzi sugli ultimi anni con Chiara: “Ho preso tante mazzate”

Paola Iezzi sarà anche protagonista della prossima edizione di X-Factor insieme ai vari giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro e Jake la Furia. Anche lei giudicherà tutti i concorrenti in gara e per l’occasione ha voluto raccontarsi anche al Corriere della Sera spiegando il difficile rapporto degli ultimi anni insieme a Chiara, che voleva la sua indipendenza. Successi e cadute, che Paola Iezzi non nasconde: “Ho preso tante mazzate, i bassi sono bassissimi quando li vivi”, ammette – ma l’insuccesso ti forgia”.

Paola e Chiara, dal nuovo tormentone ‘Festa Totale’ alla ‘separazione’ per X Factor/ Gli ultimi rumor

Un insuccesso che però non è mai arrivato davvero, una crescita che le ha viste stupire continuamente il pubblico anche nel 2023 con il brano Furore a Sanremo, diventato in poco tempo una delle hit più ascoltate dell’anno. Due sorelle e un rapporto duraturo ma umanamente tormentato, mai pretenziose e sempre in prima linea quando si tratta di cambiamenti. Paola & Chiara continuano a mettersi in gioco anche dopo diciassette lunghi anni di alti e bassi e ridefinizione del loro bellissimo rapporto, che come hanno ribadito, continua ad esserci. Dopotutto, come ammette la Iezzi, “Paola & Chiara ci saranno per sempre” ed è proprio così: le ritroviamo anche al Tim Summer Hits 2024 nella quarta serata, insieme a tutti gli altri ospiti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA