Paola Iezzi: “La separazione da Chiara? L’ha voluta mia sorella”/ “Abbiamo sofferto, con il tempo…”

Paola Iezzi e la separazione dalla sorella Chiara

Dopo aver avuto due carriere separate per diverso tempo, Paola e Chiara Iezzi sono tornate a lavorare insieme partecipando al Festival di Sanremo insieme dove hanno ottenuto un grandissimo successo scatenando l’entusiasmo dei fan che, da tempo, aspettavano la reunion. A settembre, Paola e Chiara Iezzi si separeranno temporaneamente perché la prima farà parte della giuria di X Factor 2024 ma la reunion con la sorella andrà avanti e proprio del rapporto con la sorella ha svelato qualche dettaglio in più al Corriere.

“Chiara è stata la più ribelle, quelle che ha fatto più casini, ma relativi, perché siamo state entrambe sempre molto disciplinate, ligie al dovere. La nostra è un’unione molto forte, che ha avuto un momento di difficoltà dopo 17 anni di carriera simbiotica. A un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza”, le parole di Paola.

Paola Iezzi: “Il riavvicinamento con Chiara dopo 10 anni”

Nonostante il successo, ad un certo punto della carriera, Paola e Chiara si sono separate e a svelare la separazione, come ha svelato Paola al Corriere, è stata Chiara: “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia, Chiara ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso la separazione e io l’ho subita. Ho dovuto assecondare la sua scelta e nel tempo ho cercato di comprendere le sue ragioni. Dopo 10 anni c’è stato il riavvicinamento artistico, ha vinto la voglia di rimettere insieme i cocci”, le parole di Paola.

E sulla reunion, poi, ha aggiunto: “La reunion andrà avanti finché lo vorremo, siamo arrivate alla conclusione che Paola & Chiara ci saranno per sempre, anche se ognuna magari seguirà i propri progetti personali”. Paola Iezzi, inoltre, non ha nascosto il proprio entusiasmo neanche per X Factor: “Sono sempre stata una fan del programma, mi sono spesso divertita e identificata, ho sempre sperato che mi chiamassero a farlo, era il mio piccolo sogno nel cassetto. Non ci ho dovuto pensare, ero felice e sorpresa, pensavo che ormai non sarebbe più successo“, ha detto aggiungendo di essere consapevole che non sarà facile.











