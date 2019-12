Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020/ Ecco tutti i nomi dei concorrenti

Grande Fratello Vip 2020: confermate Paola Di Benedetto e anche Clizia Incorvaia. Nella Casa più spiata d’Italia arriveranno la modella ed ex Madre Natura e la ex compagna di Francesco Sarcina, pronta per tirare fuori le unghie e “graffiare” quando servirà. La seconda ha confidato la sua presenza tramite una intervista tra le pagine di Grazia: “Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio”, ha confidato. Poi ha precisato di essere in cerca di rivalsa: “Cerco un’occasione di riscatto, voglio ritornare a splendere. Rinascere dalle mie ceneri. Sarò ingenua, ma voglio che il Grande Fratello Vip sia un’occasione per farmi conoscere per come sono davvero. Sono stata etichettata come una poco di buono e ho dovuto fare i conti con una società ancora fortemente maschilista. Scamarcio mi ha additata come una strega, neppure fossimo nel Medioevo”. Quanto al suo ex Francesco Sarcina: “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività”.

Grande Fratello 2020: anche Paola Di Benedetto nel cast

Per quanto riguarda Paola Di Benedetto invece, la pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, ha finalmente condiviso il video confermando la sua partecipazione. Alfonso Signorini, durante La Repubblica delle Donne, ha svelato altri tre nomi che entreranno ufficialmente nella Casa: Adriana Volpe, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Mentre Pago e Rita Rusic, sono stati svelati e intervistati nel corso delle passate settimane durante Verissimo, con Silvia Toffanin. La lista dei concorrenti quindi, sale ufficialmente a sette, ma è destinata ad aumentare con altri probabili due nomi che verranno svelati quasi certamente nel corso della giornata di oggi. Nel frattempo, vi facciamo la lista dei partecipanti certi ed anche di coloro che vedremo quasi sicuramente, salvo imprevisti.

Paola Di Benedetto

Clizia Incorvaia

Adriana Volpe

Michele Cucuzza

Antonella Elia

Pago

Rita Rusic

Quasi certi:

Paolo Ciavarro

Barbara Alberti

Andrea Denver

Aristide Malnati

Antonio Zequila



