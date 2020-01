Paola Di Benedetto/ Anche lei ‘vittima’ di Salvo Veneziano e confessa un tradimento… (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto ha scelto una strategia diversa al Grande Fratello Vip 4 rispetto a quanto fatto durante l’Isola dei Famosi. Molto più libera, alla mano e pronta a rivelare persino alcuni retroscena della propria vita sentimentale, attuale o passata poco importa. In particolare su Francesco Monte, con cui ha avuto un flirt sia in Honduras che in Italia, finito poi con un nulla di fatto. Un errore, agli occhi di Paola, da non rifare assolutamente. Nel frattempo l’ex Madre Natura non sa di essere finita nel mirino di uno degli Highlander, ovvero i gieffini del passato che adesso vivono nella parte disagiata della casa. Stiamo parlando ovviamente di Salvo Veneziano, espulso per via di alcune sue affermazioni troppo spinte verso una concorrente. “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio”, ha detto senza mezzi termini il pizzaiolo. Alla mozione di Pasquale Laricchia, “potrebbe essere tua figlia”, l’ex concorrente ha replicato “Sì ma non è mia figlia. Le stacco la pelle”. L’ira sui social è aumentata ancora di più, visto che Veneziano ha già avuto modo di usare parole ben più dure, ma sulla stessa linea, nei confronti di Elisa De Panicis. I social sono in fiamme: nel calderone anche tutti coloro che di fronte a tali affermazioni hanno deciso di non intervenire. Ignara di tutto, Paola invece continua a stringere un bel legame con Paolo Ciavarro, che ha messo sotto torchio per capire se conosca o meno la discografia di Benji & Fede.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip 4: tenersi in forma nella casa

Trovarsi nella casa non è una scusa per Paola Di Benedetto per non tenersi in forma, anche al Grande Fratello Vip 4. Complice Barbara Alberti, ha scoperto persino come realizzare la sua famosa treccia, grazie ad un tutorial su trucchi e parrucco organizzato in un istante dalla nota scrittrice. Anche se Paolo Ciavarro dimostra di avere già un debole per la modella, il fortunello che è riuscito a poggiare le proprie labbra su quelle di lei è in realtà Antonio Zequila. Non bisogna però essere maliziosi: Paola non ha tradito il fidanzato Federico Rossi, che prima della sua partenza le ha persino regalato un anello. Er Mutanda infatti è riuscito ad ottenere questo momento pseudo-romantico grazie ad una scenetta organizzata da Fabio Testi, per l’occasione improvvisato regista e pronto a dare il ciack ai baci cinematografici. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Antonio Zequila. Non ci sono dubbi però sull’interesse di Ciavarro nei confronti della ragazza, visto che a tarda notte ha deciso di parlare a Clizia Incorvaia del presunto tradimento che avrebbe spinto la Di Benedetto a prendere le distanze da Rossi pochi mesi fa. Il settimanale Chi infatti all’epoca ha parlato di un flirt fra il cantante e l’ex allieva di Amici Emma Muscat, anche se si tratta solo di voci di corridoio. Non agli occhi di Ciavarro, però, che ha dato la notizia più che scontata: “Anche lei è stata tradita. Poi sono tornati insieme e lui [Federico Rossi, ndr] le ha scritto anche una canzone”. Paola però ha già chiarito durante la clip di presentazione di non avere in mente di cedere alla passione mentre si trova fra le mura della Casa: “Penso che potrei continuare ad essere innamorata di chi è fuori. Chi si aspetta una nostra rottura, resterà deluso”.

