Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati insieme?/ Una foto pone fine ai rumor…

L’aria di primavera è stata rigenerante per una coppia che tanto aveva appassionato il mondo del gossip: stiamo parlando di Raoul Bellanova e Paola Di Benedetto che pare siano tornati insieme. Nelle ultime settimane sono iniziati a trapelare i primi rumor in attesa di conferma ma – come riporta Leggo – alcune ore fa sarebbe arrivata una conferma ufficiale attraverso i rispettivi profili social.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono tornati insieme; solo 4 mesi fa il mondo della cronaca rosa aveva accolto con stupore la notizia della separazione, con le settimane seguenti non proprio facili dal punto di vista mediatico per l’ex ‘Madre Natura’. Il suo nome – come racconta Leggo – è stato spesso associato in maniera fantasiosa ad altre liaison, in particolare alcune voci insistevano su un presunto flirt con Fedez, ampiamente smentito.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: il ritorno di fiamma è ufficiale

Ad oggi, la realtà sentimentale di Paola Di Benedetto è ben lontana dalle chiacchiere delle scorse settimane: le certezze quotidiane corrispondono nuovamente al nome di Raoul Bellanova. Il terzino del Torino ha festeggiato il suo 24esimo compleanno e le foto scattate dall’influencer mettono in evidenza la concretezza del ritorno di fiamma tra i due a 4 mesi dalla sofferta rottura.

“Buon compleanno amore”, poche parole ma eloquenti: questa la didascalia di Paola Di Benedetto alla foto che la ritrae al fianco di Raoul Bellanova durante i festeggiamenti per il 24esimo compleanno del calciatore. Il ritorno di fiamma è dunque ufficiale e si spera che la voglia di riprovarci sia più forte dei motivi che alcune settimane fa sancirono un brusco allontanamento tra i due.

