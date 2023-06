Paola Di Benedetto: che succede con l’ex Rkomi?/ La reazione alla reunion é virale

Paola Di Benedetto e Rkomi si rivedono: la reunion tra gli ex, sul palco di Radio Zeta Future Hits Live

Desta clamore mediatico il momento della reunion tra ex, di Paola Di Benedetto e Rkomi, registratosi a Radio Zeta Future Hits Live. Si parla della reaction che la mora conduttrice registra nel mezzo della conduzione, alla prima delle due puntate di Radio Zeta Future Hits live. L’evento musicale di Radio Zeta powered RTL.102 5 con i grandi ospiti special guest, sul palco, più rappresentativi della “Generazione zeta”, e quindi la musica del futuro.

In occasione della prima diretta dell’evento musicale, tra gli altri ospiti Paola Di Benedetto introduce sul palco il duo formato dall’ex cantante, Rkomi, e il collega Irama per il lancio promozionale del singolo estivo Hollywood, e la reunion tra gli ex non passa inosservata. Tanto che le immagini della reunion sono ora condivise nel web, in un video virale su TikTok. A detta dei fan dell’ormai ex coppia attivi online, i rapporti intercorrenti tra Paola Di Benedetto e Rkomi non sarebbero, però, distesi. O almeno questo é stando alle sensazioni maturate dagli utenti che segnalano via social la freddezza di Paola nell’interazione con Rkomi. Il momento che farebbe pensare ad una chiusura totale dei rapporti tra i due ex é quello dei saluti, dove Paola Di Benedetto sembra rivolgere con una palese freddezza un saluto celere all’ex fidanzato, quasi come a non volersi intrattenere alla presentazione dell’artista.

É amicizia tra i due fidanzati? Le parole della conduttrice

Un dettaglio che spiazza l’occhio pubblico, soprattutto dal momento che in un recente intervento ripreso dal portale web di Novella 2000, la conduttrice di Radio Zeta Future Hits Live assicurerebbe di essere in rapporti complici con l’ex: “A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene -dichiara Paola-. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose”. A detta della conduttrice, quindi, i due ex fidanzati sarebbero dei buoni amici, dopo l’affaire d’amore: “Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.

