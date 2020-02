Paola Di Benedetto/ Dubbi verso Antonella Elia e la vicinanza ad Aristide (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto si è dovuta ricredere su una concorrente del Grande Fratello Vip 4, anche se solo per metà. Dopo aver difeso e creduto ad Antonella Elia, l’ex Madre Natura, infatti, ha fatto qualche passo indietro dopo aver scoperto che la storia dello spintone non era poi del tutto vera. “Arriverà il momento in cui anche lei avrà bisogno di sentire la vicinanza di qualcuno”, ha detto la ragazza parlando con Adriana Volpe e Andrea Denver. Secondo Paola, la Elia tra l’altro arriverebbe a diventare impulsiva e irrazionale nei momenti di forte nervosismo. “A patto che non si leda mai il rispetto altrui”, ha sottolineato dopo essersi augurata che la showgirl riesca a smussare alcuni spigoli del suo carattere. Ai suoi occhi, la biondina tra l’altro indosserebbe una corazza solo per nascondere un’estrema fragilità. Ecco perchè a volte diventerebbe aggressiva e perchè sarebbe sempre sul piede di guerra con molti. Paola per adesso è una delle poche a non essere entrata in contrasto con Antonella e forse il merito è la sua decisione di tenersi alla larga dalle situazioni più scottanti. Quanto durerà però questa pace?

PAOLA DI BENEDETTO E LA VICINANZA CON ARISTIDE

Paola Di Benedetto ha sempre una parola di conforto per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Non è raro infatti vederla supportare qualcuno dei suoi coinquilini, soprattutto ora che la crisi sembra colpire a turno diversi protagonisti della Casa. Uno degli ultimi è Aristide Malnati, che ha confidato all’ex Madre Natura di essere ormai stanco dal punto di vista mentale. “Ma è normale, hai dovuto anche convivere legato ad Asia”, ha risposto lei. “Io sembra che sto solo nel mio mondo, ma so distinguere”, ha replicato l’archeologo, “tu sei una brava ragazza e ne ho avuto conferma giorno dopo giorno”. Parole che hanno subito commosso la Di Benedetto, che lo ha ringraziato per quanto le ha detto. “Anche io ho una bella opinione di te, sappilo, e cerca di tenere duro”, ha risposto la modella. Aristide però è ritornato a rabbuiarsi pochi istanti più tardi e questa volta è stata Paola ad avvicinarsi a lui per scoprire i suoi sogni. Vorrebbe ricevere la visita di qualcuno in particolare? L’egittolo pensa alla madre e alle amiche con cui lavora. “E allora vedrai che arriverà anche per te una sorpresa, stai tranquillo”, gli ha detto la Di Benedetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA